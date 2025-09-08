Pescara, colpo in difesa

Il mercato del Pescara non è ancora chiuso. La notizia di giornata è il ritorno in biancazzurro di Andreaw Gravillon, difensore francese che ha già indossato la maglia abruzzese nella stagione 2018-2019.

Reduce da un lungo stop per la rottura del crociato subita nell’ultima stagione con l’Adama Demirspor, Gravillon è pronto a rimettersi in gioco in Serie B. Il suo arrivo a Pescara è previsto tra martedì e mercoledì, quando firmerà il nuovo contratto che lo legherà nuovamente al club.

Un innesto di esperienza e fisicità per la retroguardia di Vincenzo Vivarini, che potrà contare su un rinforzo importante per aumentare la solidità difensiva in vista dei prossimi impegni di campionato.