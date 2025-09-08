Pescara, colpo in difesa

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2025

Il mercato del Pescara non è ancora chiuso. La notizia di giornata è il ritorno in biancazzurro di Andreaw Gravillon, difensore francese che ha già indossato la maglia abruzzese nella stagione 2018-2019.

Reduce da un lungo stop per la rottura del crociato subita nell’ultima stagione con l’Adama Demirspor, Gravillon è pronto a rimettersi in gioco in Serie B. Il suo arrivo a Pescara è previsto tra martedì e mercoledì, quando firmerà il nuovo contratto che lo legherà nuovamente al club.

Un innesto di esperienza e fisicità per la retroguardia di Vincenzo Vivarini, che potrà contare su un rinforzo importante per aumentare la solidità difensiva in vista dei prossimi impegni di campionato.

Ultimissime

Pescara, colpo in difesa

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2025

Italia, l’effetto Gattuso: entusiasmo e compattezza dopo il 5-0 all’Estonia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2025

Sudtirol-Palermo, settore ospiti già sold out: attesi altri 300-400 biglietti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2025
Pallone Champions

Champions League, Sky conferma un match in chiaro su TV8 per ogni turno

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2025

Vicari avverte: «Pohjanpalo può mettere in difficoltà chiunque»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2025