Italia, l’effetto Gattuso: entusiasmo e compattezza dopo il 5-0 all’Estonia

Una vittoria per ripartire

Il successo per 5-0 contro l’Estonia segna il debutto perfetto per la nuova Italia di Gattuso. Una prestazione convincente, utile non solo per il risultato, ma soprattutto per i segnali di compattezza e determinazione mostrati in campo. La squadra sembra voler archiviare il recente passato, puntando a ricostruire identità e ambizioni sotto la guida del nuovo commissario tecnico.

Bastoni e la “scossa” del ct

Alessandro Bastoni ha raccontato il clima del gruppo dopo il match, spiegando come l’impatto di Gattuso sia stato immediato. Il difensore ha parlato di un allenatore capace di trasmettere grinta ed energia, arrivando a descrivere la sua leadership come una serie di “ceffoni” metaforici, utili per risvegliare una squadra che nell’ultimo periodo aveva perso smalto e concentrazione.

La precisazione di Gattuso

Le parole del difensore sono state riportate al ct, che ha colto l’occasione per chiarire. Nessun ceffone reale, soltanto una metafora a indicare il modo diretto e motivante con cui cerca di stimolare i suoi uomini. Gattuso ha spiegato di essersi persino trattenuto nei giorni precedenti alla partita, scegliendo di lasciare maggiore spazio ai giocatori durante la preparazione. Un approccio diverso, più misurato, ma sempre mirato a creare responsabilità all’interno del gruppo.

Un gruppo da plasmare

Il nuovo ciclo della Nazionale passa anche dal clima che si respira nello spogliatoio. Gattuso sta puntando a costruire un gruppo coeso, in cui entusiasmo e unità diventino la base per affrontare le sfide future. L’Italia ha bisogno di ritrovare certezze e continuità, e il ct sembra voler impostare il lavoro proprio sulla coesione interna, ringraziando i giocatori e lasciando che siano loro, in campo, a prendersi la scena.