Sudtirol-Palermo, settore ospiti già sold out: attesi altri 300-400 biglietti
Cresce l’attesa per Sudtirol-Palermo, gara valida per la 3ª giornata di Serie BKT 2025/26, in programma domenica 14 settembre alle ore 17.15 allo stadio Druso di Bolzano.
Il settore ospiti, con una capienza di circa 700 posti, è già andato esaurito in poche ore, a conferma del grande entusiasmo dei tifosi rosanero per la trasferta in Alto Adige.
Secondo quanto trapela, il club di Bolzano dovrebbe a breve mettere a disposizione altri 300-400 tagliandi in un settore adiacente a quello riservato ai supporter ospiti. Si attende nelle prossime ore la comunicazione ufficiale da parte del Sudtirol, che dovrà coordinarsi con le autorità competenti per questioni logistiche e di sicurezza.
La presenza massiccia dei tifosi rosanero garantirà ancora una volta il sostegno caloroso alla squadra di Filippo Inzaghi, chiamata a confermare il buon avvio di stagione in un match insidioso.