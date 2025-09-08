Champions League, Sky conferma un match in chiaro su TV8 per ogni turno
L’ultimo tassello per la nuova edizione della UEFA Champions League 2025/26 è stato definito: Sky trasmetterà una partita in chiaro su TV8 per ogni turno della competizione, scegliendo il miglior match tra quelli che vedono protagoniste le grandi squadre europee non italiane.
La decisione ricalca quanto avvenuto nella scorsa stagione, la prima del nuovo ciclo delle coppe europee: ogni martedì o mercoledì sarà garantito un appuntamento in chiaro con la massima competizione per club, fatta eccezione per la sfida del mercoledì riservata in esclusiva a Prime Video.
Confermata anche la strategia di mantenere a pagamento – su Sky e NOW – le gare che vedranno impegnate Atalanta, Inter, Juventus e Napoli, in modo da “premiare” i propri abbonati.
Un mix di esclusiva e visibilità gratuita che garantisce a Sky un ruolo centrale nella trasmissione della Champions, offrendo agli appassionati italiani la possibilità di seguire almeno un grande match europeo a settimana senza costi aggiuntivi.