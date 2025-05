Manchester City, lo sfogo di Haaland: «È stata una stagione orribile»

L’attaccante del Manchester City Erling Haaland ha parlato della stagione dei Citizens, club facente parte della galassia City Football Group, definita dal norvegese “orribile”.

«L’annata è stata complicata. Non è bello perdere così tante partite. È positivo aver raggiunto la finale di Wembley ed è sempre importante vincere trofei. Abbiamo ancora la finale di FA Cup da giocare e, in una stagione orribile, siamo comunque riusciti a raggiungerla. Quando hai vinto quattro scudetti di fila, se non ne vinci cinque sarà una stagione fallimentare. Questi sono gli standard che abbiamo stabilito. Non abbiamo fatto abbastanza bene in campionato, ma speriamo ancora nella qualificazione alla Champions League».