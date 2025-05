Samp in C, Ventola su Manfredi: «Ha messo cuore e soldi»

Dopo l’ufficiale retrocessione della Sampdoria in Serie C, diversi personaggi del mondo del calcio hanno voluto dire la propria su questa tematica. Tra questi anche l’ex Bari Nicola Ventola, ai microfoni di Viva el Futbol, si è così espresso:

«Siamo io che Lele (Adani, ndr) conosciamo Manfredi, ci abbiamo parlato spesso. È una brava persona, ha messo cuore, passione e soldi a disposizione della causa, ma quando non sei di questo mondo devi affidarti a gente che capisce di calcio. Quando hai cuore e soldi, ma non è il tuo mestiere, possono succedere anche cose del genere. Si sarà dunque affidato a persone che hanno fatto scelte sbagliate, spero che ciò gli serva da lezione, sta subendo la reazione di un grande popolo che mai aveva conosciuto la Serie C. A inizio stagione sono arrivati sia Tutino, reduce da una stagione incredibile, e Coda, storicamente una garanzia. Ha speso tanto, ma molte volte non servono le figurine, bensì i progetti che puntano alla crescita».