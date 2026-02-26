Lo Monaco attacca: «Arbitri inadeguati, il VAR ha peggiorato tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
file2 - 2026-02-26T132318.883

Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l’ex dirigente Pietro Lo Monaco ha commentato senza mezzi termini le recenti polemiche arbitrali in Serie A, puntando il dito contro la classe arbitrale e l’utilizzo del VAR.

«La nostra classe arbitrale è incredibile e scarsa, sono inadeguati», ha dichiarato Lo Monaco. Poi l’affondo sul supporto tecnologico: «Il VAR non ha fatto altro che ingigantire i difetti perché magari anche inconsciamente l’arbitro si appoggia al VAR e perde anche la sua capacità di giudizio affidandosi a questi strumenti. Pensando ai vecchi arbitri e vedendo quelli attuali, dico che c’è qualcosa che non va».

Sulla possibilità di introdurre il VAR a chiamata, la posizione è netta: «Non si giocherebbe più a pallone. Io sono per levare tutto, per affidarci anche all’errore umano, all’errore arbitrale. Ma com’era una volta? Ma che bisogno abbiamo avuto noi di fare tutto questo? Abbiamo creato soltanto una confusione pazzesca. Guardate la confusione che si crea con il VAR. Le partite non durano più 90 minuti. Le partite durano dai 100 minuti in su. E questo altera mille cose. A fine partita c’è uno scadimento dell’attenzione generale e succedono le cose più svariate. Partite che si fermano proprio nel bel mezzo. Il calcio oggi noi lo stiamo stravolgendo e non c’è bisogno di stravolgerlo. Non c’è bisogno assolutamente perché il calcio giocato è quello che tira la gente al campo. Non è il calcio parlato che ha tirato. È il calcio giocato. E purtroppo mi dispiace dire che oggi vince il calcio parlato».

Infine una riflessione sul tema giovani, dopo aver lanciato in passato talenti come Gomez e Dybala: «In Italia abbiamo paura a farli giocare i ragazzi. In Italia consideriamo giovani chi giovane non è. Signori miei, ma Vergara è giovane? Lo consideriamo un giovane perché il sistema nostro è sballato. I giocatori sono già fatti. La colpa è della classe dirigenziale. Perché la classe dirigenziale incide e trasferisce agli allenatori. Gli allenatori pensano che affidarsi ai grandi è l’arma più tranquilla che hanno e quindi c’è l’immobilismo. Va svegliato il calcio, se no siamo morti».

Altre notizie

Matteassi (1)

Matteassi: «Gara contro il Palermo decisiva per il Pescara»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Screenshot 2026-02-26 091359

Il Messaggero Abruzzo: “Pescara, recuperi chiave contro il Palermo: Gorgone ritrova Meazzi e Valzania”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Screenshot 2026-02-26 090841

Il Messaggero Abruzzo: “Arriva il Palermo. Pescara, 22 giorni per evitare il baratro: inizia il tour de force”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Gravina

Tuttosport: “Arbitri professionisti. L’Italia copia la Premier”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
698365afd0017.r_d.1470-672-2419

Corriere dello Sport: “Insigne freme: vuole guidare il Pescara contro il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (8) gravina galassi

PGMOL italiano, vertice in FIGC: Gravina rassicura l’AIA sulla centralità del progetto

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
capuano-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Ezio Capuano: «VAR a chiamata? In Serie C è inutile, in Serie B sarebbe diverso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
file3 - 2026-02-25T150254.288

Massimo De Santis attacca: «Arbitri in crisi, serve ribaltare l’AIA»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
longo conferenza bari

Bari verso la Samp, Longo carica l’ambiente: «È un’altra partita della vita, dobbiamo vincere a tutti i costi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
file2 - 2026-02-25T143345.455

Venezia, Stankovic ci crede: «Parliamo di promozione, ma pensiamo una gara alla volta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Calcio-Stefano-Stefanelli-pistoiese-min

Empoli, Stefanelli guarda avanti: «Stagione da chiudere con serenità, con Dionisi vogliamo crescere ancora»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 120355

Serie B, 27ª giornata: La Penna torna in campo, ecco tutte le designazioni arbitrali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Ricci-Siracusa-1200x751 (2)

Serie C: sei punti di penalizzazione per il Siracusa

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
file2 - 2026-02-26T132318.883

Lo Monaco attacca: «Arbitri inadeguati, il VAR ha peggiorato tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
file1 - 2026-02-26T130901.160

Palermo, testa al Pescara: rosanero in campo a Torretta

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Matteassi (1)

Matteassi: «Gara contro il Palermo decisiva per il Pescara»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
palermo entella (8) joronen

TMW: “Palermo, futuro Joronen tra rinnovo e sirene di mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026