Serie C: sei punti di penalizzazione per il Siracusa

Nuova stangata nel campionato di Serie C. Il Tribunale Nazionale Federale ha inflitto sei punti di penalizzazione al Siracusa Calcio per il mancato pagamento di contributi e ritenute relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2025.

Una decisione attesa, che cambia in modo significativo la classifica del Girone C: la formazione aretusea scivola infatti all’ultimo posto del raggruppamento, complicando ulteriormente la corsa salvezza.

Nel medesimo girone tira invece un sospiro di sollievo il Trapani Calcio, sanzionato esclusivamente con un’ammenda pecuniaria.

Di seguito la nuova classifica del Girone C:

Classifica Serie C – Girone C

Benevento Calcio 64, Catania FC 59, US Salernitana 1919 50, Cosenza Calcio 47, Casertana FC 46, FC Crotone 44, SS Monopoli 1966 43, Audace Cerignola 42, Potenza Calcio 37, Casarano Calcio 36, Team Altamura 36, Sorrento Calcio 1945 33, Atalanta U23 31, AZ Picerno 29, Trapani Calcio 28, Latina Calcio 1932 28, Cavese 1919 28, Giugliano Calcio 1928 24, Calcio Foggia 1920 22, Siracusa Calcio 17.