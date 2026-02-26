Palermo, testa al Pescara: rosanero in campo a Torretta

Il Palermo è tornato in campo al Palermo CFA di Torretta per preparare la prossima sfida contro il Pescara Calcio. Prosegue dunque il lavoro dei rosanero in vista di un appuntamento importante della stagione.

Attraverso i propri canali social ufficiali, il club ha pubblicato alcuni scatti dell’allenamento, mostrando concentrazione e intensità durante la seduta. A corredo delle immagini, un messaggio chiaro e diretto: «Focused 💥».

Un segnale che non lascia spazio a interpretazioni: il Palermo è pienamente concentrato sull’obiettivo, con lo sguardo rivolto alla trasferta contro il Pescara.

