Matteassi: «Gara contro il Palermo decisiva per il Pescara»
Nel corso dell’intervento ai microfoni di TMW Radio, il direttore sportivo Luca Matteassi ha analizzato la corsa salvezza in Serie B, soffermandosi anche sul calendario che attende il Pescara e citando il Palermo tra gli ostacoli chiave.
«Insigne è un giocatore che non si discute, ma bisogna capire come sta fisicamente. Se ha giocato solo 20 minuti evidentemente non è ancora pronto. Il Pescara ha ottenuto una vittoria importante ad Avellino, poi ha perso a Venezia che per me è una squadra fuori categoria. Ora ha partite decisive contro Palermo, Frosinone e Bari: deve fare più punti possibile, perché la classifica non è delle migliori».
Un passaggio chiaro, quello di Matteassi, che inserisce anche il Palermo nel gruppo di sfide cruciali per il finale di stagione degli abruzzesi.