TMW: “Palermo, futuro Joronen tra rinnovo e sirene di mercato”

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, il futuro di Jesse Joronen resta uno dei temi caldi in casa Palermo FC. Il portiere finlandese, protagonista di una stagione di alto livello, è al centro di riflessioni tra rinnovo contrattuale e interessamenti dalla Serie A.

Come riportato da Alessio Alaimo, il rinnovo è in stand-by ma presto potrebbe avere risvolti positivi: i dialoghi per il prolungamento sono stati avviati nelle scorse settimane e proseguono in un clima interlocutorio ma costruttivo. La volontà del club rosanero è quella di blindare uno dei suoi punti di forza, considerato fondamentale per il progetto tecnico.

Nel frattempo, però, non mancano i movimenti attorno al giocatore. Alcune società della massima serie hanno effettuato sondaggi esplorativi per capire margini e condizioni di un’eventuale trattativa. Situazione dunque in evoluzione, con il Palermo deciso a fare il possibile per trattenere il proprio numero uno e respingere le avances che potrebbero intensificarsi con l’avvicinarsi del mercato estivo.