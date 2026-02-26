Settore Giovanile e Femminile: il programma del weekend rosanero

Sarà un fine settimana intenso per le formazioni del Settore Giovanile e Femminile del Palermo, impegnate tra campionati nazionali e regionali con trasferte delicate e sfide casalinghe allo Sport Village Tommaso Natale.

Prima Squadra Femminile

Nel campionato di Serie C Femminile – Girone D (16ª giornata), il Palermo Women sarà di scena in trasferta contro la Virtus Femminile Marsala.

Appuntamento sabato 28 febbraio alle ore 14.30 allo stadio “Lombardo Angotta” di Marsala.

Primavera

Impegno esterno anche per la Primavera rosanero, che nel campionato Primavera 2 – Girone B (21ª giornata) affronterà la Salernitana.

La gara si giocherà sabato 28 febbraio alle ore 14.30 a Giffoni Valle Piana, presso il Campo Sportivo “G. Troisi”.

Under 17 Maschile

Trasferta campana per l’Under 17 maschile, impegnata nel Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C (20ª giornata) contro la Juve Stabia.

Fischio d’inizio domenica 1° marzo alle ore 14.30 al Campo Sportivo “San Michele” di Pimonte.

Under 17 Femminile

Sfida in trasferta anche per l’Under 17 femminile, che affronterà il Napoli nella 4ª giornata del campionato di categoria.

La partita è in programma sabato 28 febbraio alle ore 14.00 ad Afragola, presso l’Alpha Center.

Under 16 Maschile

L’Under 16 maschile, nel Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C (20ª giornata), ospiterà la Juve Stabia.

Appuntamento domenica 1° marzo alle ore 13.00 allo Sport Village Tommaso Natale di Palermo.

Under 15 Maschile

Sempre contro la Juve Stabia, l’Under 15 maschile scenderà in campo per la 20ª giornata del Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C.

La gara si giocherà domenica 1° marzo alle ore 11.00, sempre allo Sport Village Tommaso Natale.

Under 15 Femminile

Trasferta nella capitale per l’Under 15 femminile, attesa dalla Roma nella 4ª giornata di campionato.

Si gioca domenica 1° marzo alle ore 15.00 al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti”.

Under 13 Maschile

Nel Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C (13ª giornata), l’Under 13 rosanero affronterà la Cantera Ciakulli.

Match in programma sabato 28 febbraio alle ore 17.00 allo Sport Village Tommaso Natale.

Under 12 Maschile

Infine, impegno nel Campionato Fair Play Elite – 3ª giornata per l’Under 12 maschile, che sfiderà Athletic Club Palermo e Calcio Sicilia.