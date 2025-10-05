Licata, Marsala, Partinicaudace e Sciacca: poker d’eccellenza in vetta al Girone A

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2025

In Eccellenza Sicilia – Girone A, la vetta si affolla: quattro squadre in testa con 10 punti, segno di un campionato vivo e apertissimo.

Il Licata fa valere la legge del “Dino Liotta” e regola 3-1 la Parmonval, con una prestazione solida e tanta qualità offensiva. Il Marsala 1912 risponde con una prova di forza al “Lombardo Angotta”: 4-1 contro il Bagheria Calcio 1919, risultato mai in discussione.

Bene anche il Partinicaudace 1959, che passa 2-1 sul campo dell’Accademia Trapani, confermandosi formazione matura e cinica, mentre l’Unitas Sciacca trova il colpo grosso a Montelepre (0-1) e resta agganciata al treno di testa.

Sorride anche il Kamarat, vittorioso 3-1 sul campo del C.U.S. Palermo, e il San Giorgio Piana, protagonista del poker casalingo (4-0) ai danni del Castellammare Calcio 94.
Finisce invece in parità 90011 Bagheria–Folgore Castelvetrano (1-1) e Città di San Vito Lo Capo–Misilmeri (0-0).

Classifica aggiornata

1. Licata, Marsala, Partinicaudace, Unitas Sciacca – 10

5. Kamarat, Castellammare – 9

7. Misilmeri, Bagheria 1919 – 6

9. Città di San Vito, San Giorgio, Montelepre – 4

12. Accademia Trapani, Parmonval – 3

14. 90011 Bagheria, Folgore Castelvetrano – 1

16. C.U.S. Palermo – 0

Un girone dove tutto è ancora possibile: quattro capoliste, tante inseguitrici a un passo e un equilibrio che rende ogni domenica imprevedibile.
Il campionato d’Eccellenza Sicilia – Girone A si conferma, anche quest’anno, una battaglia da vivere fino all’ultimo minuto.

