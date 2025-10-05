Palermo Women, sconfitta nel derby di Coppa Italia: il Catania passa 4-3 al “Sport Village” di Tommaso Natale
Derby spettacolare ma amaro per il Palermo Women, che cade 3-4 contro il Catania Femminile nella gara valida per la 3ª giornata del Girone 1 di Coppa Italia Serie C.
Allo Sport Village di Tommaso Natale, le rosanero di Rosalia Pipitone partono fortissimo e trovano il vantaggio già al 1’ con Cracchiolo, abile a sfruttare un’incertezza difensiva. La risposta etnea non tarda: Martinelli pareggia al 10’ e tiene vivo un primo tempo ricco di emozioni.
Il Palermo torna avanti con Dragotto su rigore al 25’, ma un minuto dopo è Sciuto a firmare il 2-2. Le padrone di casa reagiscono subito con Di Salvo (3-2 al 28’), prima del nuovo pareggio siglato ancora da Martinelli al 45’, che chiude la prima frazione sul 3-3.
Nella ripresa, la squadra di Reitano completa la rimonta con Cammarata, che al 53’ firma il 4-3 definitivo. Le rosanero tentano fino all’ultimo di rimettere in piedi la gara, ma il risultato non cambia.
Un derby intenso e combattuto, che premia la maggiore concretezza del Catania Femminile, mentre il Palermo Women esce tra gli applausi del proprio pubblico per la prestazione generosa e ricca di orgoglio.