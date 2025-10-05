Pipitone: «Sconfitta che deve servirci da lezione, orgogliosa del lavoro delle ragazze»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2025

Al termine del derby di Coppa Italia Serie C perso contro il Catania Femminile, l’allenatrice del Palermo Women, Rosalia Pipitone, ha analizzato la gara ai microfoni ufficiali del club, evidenziando il percorso di crescita della squadra.

«Mi dispiace per la sconfitta – ha dichiarato Pipitone – siamo partite bene andando in vantaggio, ma poi abbiamo concesso la rimonta. Abbiamo subito alcuni gol che in futuro non dovremo più concedere».

L’allenatrice rosanero ha sottolineato l’importanza di fare tesoro degli errori commessi: «Questo ci deve servire da lezione ed esperienza per le nostre ragazze, che stanno facendo un percorso di crescita. È stata una bella partita, combattuta da entrambe le parti».

Pipitone ha poi voluto ringraziare la squadra per l’impegno mostrato: «Peccato per il risultato, adesso penseremo al campionato che inizia domenica, sempre in casa. Faccio un applauso alle ragazze, che hanno fatto un gran lavoro in settimana».

Ultimissime

Sampdoria travolgente: 4-1 al Pescara, prima vittoria stagionale per i blucerchiati

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2025

Pipitone: «Sconfitta che deve servirci da lezione, orgogliosa del lavoro delle ragazze»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2025

Palermo Women, sconfitta nel derby di Coppa Italia: il Catania passa 4-3 al “Sport Village” di Tommaso Natale

Angelo Giambona Ottobre 5, 2025

Licata, Marsala, Partinicaudace e Sciacca: poker d’eccellenza in vetta al Girone A

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2025

Serie D, Girone I: equilibrio totale e pioggia di pareggi. In corso Milazzo-Athletic Palermo e Gela-Igea Virtus

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2025