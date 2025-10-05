Pipitone: «Sconfitta che deve servirci da lezione, orgogliosa del lavoro delle ragazze»

Al termine del derby di Coppa Italia Serie C perso contro il Catania Femminile, l’allenatrice del Palermo Women, Rosalia Pipitone, ha analizzato la gara ai microfoni ufficiali del club, evidenziando il percorso di crescita della squadra.

«Mi dispiace per la sconfitta – ha dichiarato Pipitone – siamo partite bene andando in vantaggio, ma poi abbiamo concesso la rimonta. Abbiamo subito alcuni gol che in futuro non dovremo più concedere».

L’allenatrice rosanero ha sottolineato l’importanza di fare tesoro degli errori commessi: «Questo ci deve servire da lezione ed esperienza per le nostre ragazze, che stanno facendo un percorso di crescita. È stata una bella partita, combattuta da entrambe le parti».

Pipitone ha poi voluto ringraziare la squadra per l’impegno mostrato: «Peccato per il risultato, adesso penseremo al campionato che inizia domenica, sempre in casa. Faccio un applauso alle ragazze, che hanno fatto un gran lavoro in settimana».