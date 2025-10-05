Sampdoria travolgente: 4-1 al Pescara, prima vittoria stagionale per i blucerchiati
La Sampdoria trova la prima vittoria stagionale e lo fa con autorità: 4-1 al Pescara al “Ferraris”, nel match valido per la 7ª giornata di Serie B. I blucerchiati, ultimi prima del fischio d’inizio, rispondono con una prova di carattere e qualità che regala finalmente i primi tre punti dell’anno.
Il Pescara di Vivarini era passato in vantaggio al 44’ con un colpo di testa di Oliveri, ma nella ripresa la partita si è completamente ribaltata. Al 55’ Coda ha pareggiato su rigore, spiazzando Desplanches. Tre minuti dopo è arrivato il sorpasso firmato Pafundi, su assist dello stesso Coda.
Da lì in poi, dominio doriano: al 63’ Depaoli ha siglato il tris con un destro preciso, mentre nel finale Ioannu ha completato l’opera con un diagonale che ha chiuso i conti sul 4-1.
Una prova convincente per la squadra di Donati, che ha ritrovato entusiasmo e pubblico. Il Pescara, invece, resta in crisi e senza vittorie esterne da quattro gare.
Con questo successo, la Sampdoria sale a 5 punti, superando Mantova e Spezia, ora ultimo con 3 punti.
Classifica Serie B – 7ª giornata
Palermo 15
Modena 14
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 11
Cesena 11
Monza 11
Carrarese 10
Juve Stabia 10
Südtirol 9
Reggiana 9
Empoli 9
Padova 8
Catanzaro 6
Entella 6
Bari 5
Pescara 5
Sampdoria 5
Mantova 4
Spezia 3