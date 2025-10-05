Serie B: Modena e Virtus Entella chiudono il primo tempo sullo 0-0 al “Braglia”

Primo tempo senza reti ma con qualche spunto interessante quello andato in scena allo stadio “Braglia” tra Modena e Virtus Entella. I padroni di casa partono forte, subito propositivi con Zampano e Santoro: al 5’ è proprio quest’ultimo a creare la prima vera occasione del match, trovando però l’opposizione di Marconi sul primo palo.

Dopo un avvio vivace, il ritmo cala. L’Entella prende fiducia e al 16’ si rende pericolosa con Debenedetti, ben controllato da Adorni. La squadra di Sottil fatica a trovare continuità nella manovra, mentre gli ospiti provano a sfruttare qualche errore in uscita dei gialloblù.

Nella seconda parte della frazione torna a spingere il Modena: Gliozzi al 38’ spreca una grande occasione, calciando alto da due passi dopo un ottimo cross di Zampano. L’episodio viene anche controllato dal VAR per un possibile contatto in area, ma l’arbitro lascia correre.

Si va così al riposo sullo 0-0, con poche emozioni e molta lotta a centrocampo. Modena leggermente più pericoloso, Entella ordinata e pronta a ripartire. Tutto ancora aperto in vista della ripresa.