Carrarese-Juve Stabia, Abate analizza il 3-0: «Una legnata, ma ci serve per crescere»

Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro la Carrarese, l’allenatore della Juve Stabia Ignazio Abate ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi uomini in conferenza stampa.

«Anche dopo un 3-0 le partite vanno analizzate. Credo che la squadra oggi abbia fatto la prestazione che doveva fare, mettendo in campo le nostre armi e cercando di tenere il controllo del gioco», ha spiegato il tecnico. «Siamo stati troppo leggeri nell’ultimo passaggio, nel cross fatto in una certa maniera, nell’attacco dell’area. E questa leggerezza ce la siamo riportata anche in fase difensiva, perché non puoi prendere due gol in ripartenza».

Abate ha poi sottolineato come il gruppo, composto da molti giovani, debba ancora crescere: «Abbiamo concesso una leggerezza che una squadra che si deve salvare non può assolutamente fare. Siamo una squadra dove tanti interpreti devono crescere nella categoria e, se presa nel verso giusto, è la sconfitta che ci farà crescere».

Sul piano offensivo, l’allenatore ha riconosciuto le difficoltà negli ultimi metri: «Ci è mancato qualcosa negli ultimi 30 metri, ma non è colpa solo dei giocatori davanti, è tutta la squadra che può accompagnare meglio l’azione. I giovani crescono giocando e quindi qualche legnata sui denti la dobbiamo prendere».

Nonostante la delusione, Abate guarda avanti con fiducia: «Siamo arrabbiati perché ci prepariamo per vincere, ma sappiamo il campionato che dobbiamo fare. Credo che la piazza apprezzi questo gruppo che ha un’identità e un’anima forte. Dobbiamo andare avanti nel nostro percorso, il campionato è partito bene ma non abbiamo fatto ancora niente. C’è ancora tanto da pedalare e da crescere».