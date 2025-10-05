Carraese-Juve Stabia, Calabro: «Battere una squadra imbattuta dà ancora più valore alla vittoria»

Grande soddisfazione in casa Carrarese dopo il netto successo per 3-0 sulla Juve Stabia. In conferenza stampa, il tecnico Antonio Calabro ha espresso tutta la sua soddisfazione per una prestazione di spessore che conferma l’ottimo momento dei toscani.

«Tre punti pesantissimi. Nonostante il risultato largo, la partita è stata dura e complicata», ha dichiarato Calabro. «Battere la Juve Stabia, che finora non aveva mai perso, ci deve inorgoglire. Questo successo ha un valore enorme per la classifica e per l’entusiasmo con cui affronteremo la sosta».

L’allenatore gialloblù ha poi sottolineato l’importanza del gruppo e dello spirito di squadra: «Dalla panchina ho chiesto a tutti di tenere sempre vivo lo spirito e ci siamo riusciti. Chi è entrato ha dato tanto quanto chi ha iniziato. Siamo stati bravi nelle ripartenze, sapevamo che poteva essere la chiave».

Infine, Calabro ha speso parole di elogio per Hasa: «È un giocatore che ci permette di giocare con tante soluzioni, un elemento preziosissimo».

La Carrarese chiude così la prima parte di stagione con entusiasmo e convinzione, pronta a sfruttare la sosta per consolidare quanto di buono mostrato finora.