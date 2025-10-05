Primo stop per l’Athletic Club Palermo: il Milazzo vince 2-1 al “Salmeri”

Si interrompe a Milazzo la striscia positiva dell’Athletic Club Palermo. Dopo cinque risultati utili consecutivi, la squadra di Emanuele Ferraro cade 2-1 al “Salmeri” nel match valido per la sesta giornata del girone I di Serie D.

Un ko che lascia qualche rammarico ai nerorosa, protagonisti di una buona reazione nella ripresa dopo un primo tempo complicato. I padroni di casa si portano avanti grazie a una doppietta di La Spada: prima con un destro potente dai 35 metri che sorprende Greliak, poi con una conclusione precisa sul primo palo che vale il raddoppio.

Nella ripresa l’Athletic rialza la testa e riapre la gara grazie al rigore trasformato da Maurino al 60’. Da quel momento è assedio palermitano: Bonfiglio sfiora il pari con un colpo di testa di poco a lato, mentre nel recupero è Micoli a impegnare severamente il portiere Mileto, decisivo con una grande parata.

Con questa sconfitta, l’Athletic Club Palermo scivola al quarto posto, inserito in un gruppo di sei squadre a quota nove punti. I nerorosa torneranno in campo domenica 12 ottobre al “Velodromo Paolo Borsellino” per il match casalingo contro l’Enna, con l’obiettivo di riprendere subito la marcia.