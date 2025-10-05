Sudtirol-Empoli, Pagliuca: «Vittoria fondamentale per crescere»

Soddisfazione e consapevolezza nelle parole di Guido Pagliuca dopo il successo per 2-1 dell’Empoli sul campo del Südtirol. Il tecnico azzurro, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato una gara a due volti, riconoscendo le difficoltà iniziali ma anche la grande reazione della squadra nella ripresa.

«La vittoria è importante per il morale, soprattutto per evitare che si ripeta un primo tempo di paura come quello di oggi», ha spiegato Pagliuca. «Nel secondo tempo siamo stati molto meglio: abbiamo sviluppato gioco, trovato due gol su azione e portato a casa tre punti pesanti».

L’allenatore ha sottolineato il percorso di crescita di un gruppo molto giovane: «La nostra squadra è stata completata tardi e stiamo lavorando con tanti under, ragazzi giovanissimi. È un percorso che deve essere lungimirante: dobbiamo accettare la crescita di questi ragazzi, molti dei quali vengono dal nostro vivaio».

Pagliuca ha poi evidenziato la compattezza del gruppo e il sostegno dei tifosi: «I nostri sostenitori sono sempre vicini ai ragazzi e hanno capito il percorso. La differenza tra primo e secondo tempo è stata soprattutto mentale: dobbiamo lavorare tutti insieme per crescere anche sotto questo aspetto».