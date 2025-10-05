Serie B, Modena vola in vetta: 2-0 all’Entella e sorpasso sul Palermo. La classifica aggiornata
Il Modena conquista tre punti pesantissimi e si prende la vetta della Serie B. Al “Braglia” i gialloblù superano la Virtus Entella 2-0 grazie alle reti di Ettore Gliozzi e Pedro Mendes, confermandosi una delle squadre più in forma del campionato. Dopo la sosta per le nazionali, sarà sfida al vertice contro il Palermo al “Barbera”.
Primo tempo equilibrato e avaro di emozioni, con i padroni di casa più propositivi ma poco precisi sotto porta. Dopo l’intervallo, la squadra di Sottil cambia marcia: al 66’ arriva il vantaggio con Gliozzi, impeccabile dal dischetto dopo il fallo di Mezzoni su Santoro.
L’Entella prova a reagire ma trova sulla sua strada un attento Chichizola, bravo a negare il pari a Franzoni. Nel finale, al 90’, Pedro Mendes chiude i conti su assist di Magnino, siglando il 2-0 che fa esplodere il “Braglia”.
Classifica aggiornata Serie B:
Modena 17
Palermo 15
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Carrarese 10
Juve Stabia 10
Südtirol 10
Empoli 9
Reggiana 9
Padova 8
Catanzaro 6
Entella 6
Bari 6
Pescara 4
Mantova 4
Spezia 3
Sampdoria 2