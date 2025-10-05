Serie B, Modena vola in vetta: 2-0 all’Entella e sorpasso sul Palermo. La classifica aggiornata

Il Modena conquista tre punti pesantissimi e si prende la vetta della Serie B. Al “Braglia” i gialloblù superano la Virtus Entella 2-0 grazie alle reti di Ettore Gliozzi e Pedro Mendes, confermandosi una delle squadre più in forma del campionato. Dopo la sosta per le nazionali, sarà sfida al vertice contro il Palermo al “Barbera”.

Primo tempo equilibrato e avaro di emozioni, con i padroni di casa più propositivi ma poco precisi sotto porta. Dopo l’intervallo, la squadra di Sottil cambia marcia: al 66’ arriva il vantaggio con Gliozzi, impeccabile dal dischetto dopo il fallo di Mezzoni su Santoro.

L’Entella prova a reagire ma trova sulla sua strada un attento Chichizola, bravo a negare il pari a Franzoni. Nel finale, al 90’, Pedro Mendes chiude i conti su assist di Magnino, siglando il 2-0 che fa esplodere il “Braglia”.

Classifica aggiornata Serie B:

Modena 17

Palermo 15

Frosinone 14

Venezia 12

Avellino 12

Cesena 11

Monza 11

Carrarese 10

Juve Stabia 10

Südtirol 10

Empoli 9

Reggiana 9

Padova 8

Catanzaro 6

Entella 6

Bari 6

Pescara 4

Mantova 4

Spezia 3

Sampdoria 2