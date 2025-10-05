Serie D, Girone I: equilibrio totale e pioggia di pareggi. In corso Milazzo-Athletic Palermo e Gela-Igea Virtus
Pareggi a valanga nella sesta giornata del Girone I di Serie D, che conferma un andamento estremamente equilibrato e, almeno finora, privo di una vera dominatrice. Le squadre si equivalgono, i punti si distribuiscono e la classifica resta cortissima.
I risultati di giornata parlano chiaro:
AS Acireale–Sancataldese 1-1
Castrumfavara–Gelbison 0-0
Enna–ACR Messina 2-2
Nissa–Vibonese 1-1
Paternò–Vigor Lamezia 0-2
Reggina–USD Ragusa 1-1
Sambiase–Savoia 1-1
Il Savoia, dopo essere andato avanti con D’Amico, si è fatto raggiungere dall’Enna e ha chiuso sul 2-2 grazie a Tesija. I biancoscudati restano così a quota 10 punti, a due lunghezze dall’Igea Virtus, capolista provvisoria e ancora in campo sul terreno del Gela (parziale 0-2 al 52’).
In contemporanea, anche Milazzo–Athletic Palermo è in corso, con i rossoblù avanti 2-0 al 63’ e pronti a risalire posizioni in classifica.
Classifica (provvisoria, gare in corso)
Igea Virtus 12
Savoia 10
Gela 10
Milazzo 9
Gelbison 9
Sambiase 9
Nissa 9
Athletic Palermo 9
Vibonese 9
Reggina 8
Castrumfavara 8
Vigor Lamezia 7
Paternò 6
Sancataldese 5
Enna 4
Ragusa 3
Acireale 3
ACR Messina 2
Un campionato più che mai livellato, dove tra la prima e la nona posizione ballano appena tre punti. Nessuna fuga, tutto aperto.