Serie D, Girone I: equilibrio totale e pioggia di pareggi. In corso Milazzo-Athletic Palermo e Gela-Igea Virtus

Pareggi a valanga nella sesta giornata del Girone I di Serie D, che conferma un andamento estremamente equilibrato e, almeno finora, privo di una vera dominatrice. Le squadre si equivalgono, i punti si distribuiscono e la classifica resta cortissima.

I risultati di giornata parlano chiaro:

AS Acireale–Sancataldese 1-1

Castrumfavara–Gelbison 0-0

Enna–ACR Messina 2-2

Nissa–Vibonese 1-1

Paternò–Vigor Lamezia 0-2

Reggina–USD Ragusa 1-1

Sambiase–Savoia 1-1

Il Savoia, dopo essere andato avanti con D’Amico, si è fatto raggiungere dall’Enna e ha chiuso sul 2-2 grazie a Tesija. I biancoscudati restano così a quota 10 punti, a due lunghezze dall’Igea Virtus, capolista provvisoria e ancora in campo sul terreno del Gela (parziale 0-2 al 52’).

In contemporanea, anche Milazzo–Athletic Palermo è in corso, con i rossoblù avanti 2-0 al 63’ e pronti a risalire posizioni in classifica.

Classifica (provvisoria, gare in corso)

Igea Virtus 12

Savoia 10

Gela 10

Milazzo 9

Gelbison 9

Sambiase 9

Nissa 9

Athletic Palermo 9

Vibonese 9

Reggina 8

Castrumfavara 8

Vigor Lamezia 7

Paternò 6

Sancataldese 5

Enna 4

Ragusa 3

Acireale 3

ACR Messina 2

Un campionato più che mai livellato, dove tra la prima e la nona posizione ballano appena tre punti. Nessuna fuga, tutto aperto.