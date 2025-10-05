Serie A, risultati e classifica aggiornata: Roma da capolista, poker del Bologna e crisi nera per il Pisa

La Roma continua a volare e consolida il primo posto in classifica. Nella sesta giornata di Serie A, i giallorossi superano la Fiorentina per 2-1 al “Franchi”, confermandosi come squadra più solida e cinica di questo avvio di stagione. Con questo successo, la formazione di De Rossi sale a 15 punti in sei giornate, frutto di cinque vittorie e un solo pareggio.

Alle spalle dei capitolini, la lotta è serrata: Milan, Napoli e Inter restano a quota 12 punti, tutte appaiate in un terzetto d’alta classifica che promette equilibrio fino alla fine.

Grande giornata anche per il Bologna, che al “Dall’Ara” travolge il Pisa con un netto 4-0. Una prova di forza totale per gli uomini di Italiano, che salgono a 10 punti e agganciano l’Atalanta al sesto posto. Per i toscani, invece, è notte fonda: ancora senza vittorie e ultimi con appena 2 punti, oltre a una difesa che ha già incassato dieci reti in sei giornate.

Dietro, passo falso della Fiorentina, che rimane ferma a 3 punti e sprofonda al 17° posto, mentre il Verona e il Genoa restano in zona retrocessione con 2 punti.

In mezzo alla classifica, Atalanta, Bologna, Como, Sassuolo e Cremonese restano in piena corsa per le posizioni europee, tutte comprese tra i 9 e 10 punti.

Risultati finali (ore 15:00):

Bologna – Pisa 4-0

Fiorentina – Roma 1-2

Classifica aggiornata Serie A:

Roma 15

Milan 12

Napoli 12

Inter 12

Juventus 11

Atalanta 10

Bologna 10

Como 9

Sassuolo 9

Cremonese 9

Cagliari 8

Udinese 8

Lazio 7

Parma 5

Lecce 5

Torino 5

Fiorentina 3

Verona 2

Genoa 2

Pisa 2

La Roma si conferma capolista e squadra più continua del campionato, mentre dietro la bagarre per l’Europa si fa sempre più incerta.