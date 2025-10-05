Serie A, risultati e classifica aggiornata: Roma da capolista, poker del Bologna e crisi nera per il Pisa
La Roma continua a volare e consolida il primo posto in classifica. Nella sesta giornata di Serie A, i giallorossi superano la Fiorentina per 2-1 al “Franchi”, confermandosi come squadra più solida e cinica di questo avvio di stagione. Con questo successo, la formazione di De Rossi sale a 15 punti in sei giornate, frutto di cinque vittorie e un solo pareggio.
Alle spalle dei capitolini, la lotta è serrata: Milan, Napoli e Inter restano a quota 12 punti, tutte appaiate in un terzetto d’alta classifica che promette equilibrio fino alla fine.
Grande giornata anche per il Bologna, che al “Dall’Ara” travolge il Pisa con un netto 4-0. Una prova di forza totale per gli uomini di Italiano, che salgono a 10 punti e agganciano l’Atalanta al sesto posto. Per i toscani, invece, è notte fonda: ancora senza vittorie e ultimi con appena 2 punti, oltre a una difesa che ha già incassato dieci reti in sei giornate.
Dietro, passo falso della Fiorentina, che rimane ferma a 3 punti e sprofonda al 17° posto, mentre il Verona e il Genoa restano in zona retrocessione con 2 punti.
In mezzo alla classifica, Atalanta, Bologna, Como, Sassuolo e Cremonese restano in piena corsa per le posizioni europee, tutte comprese tra i 9 e 10 punti.
Risultati finali (ore 15:00):
Bologna – Pisa 4-0
Fiorentina – Roma 1-2
Classifica aggiornata Serie A:
Roma 15
Milan 12
Napoli 12
Inter 12
Juventus 11
Atalanta 10
Bologna 10
Como 9
Sassuolo 9
Cremonese 9
Cagliari 8
Udinese 8
Lazio 7
Parma 5
Lecce 5
Torino 5
Fiorentina 3
Verona 2
Genoa 2
Pisa 2
La Roma si conferma capolista e squadra più continua del campionato, mentre dietro la bagarre per l’Europa si fa sempre più incerta.