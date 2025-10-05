Serie B, risultati e classifica aggiornata dopo le gare delle 15:00: Palermo sempre in vetta, colpo esterno dell’Empoli a Bolzano

Il pomeriggio di Serie B regala emozioni e colpi di scena nelle partite delle 15:00. In vetta nulla cambia: il Palermo resta saldo al comando con 15 punti, seguito a una sola lunghezza da Modena e Frosinone, ma a prendersi la scena è l’Empoli, protagonista di un successo pesantissimo a Bolzano.

La squadra toscana vince 1-2 in casa del Südtirol grazie a un gol arrivato al 96’, ribaltando una gara equilibrata e accesa fino all’ultimo. Un risultato fondamentale per gli azzurri, che salgono a 9 punti, lasciandosi alle spalle le zone basse della classifica e ritrovando fiducia dopo un avvio difficile. Il Südtirol, invece, resta fermo a 10 e rallenta dopo due risultati utili consecutivi.

Show anche al “Dei Marmi”, dove la Carrarese travolge la Juve Stabia con un secco 3-0. I toscani centrano la seconda vittoria di fila e si portano a 10 punti, agganciando proprio i campani e lo stesso Südtirol. Per la Juve Stabia, invece, una battuta d’arresto che interrompe la corsa verso la zona playoff.

In testa alla classifica, il Palermo resta imbattuto con 4 vittorie e 3 pareggi in sette giornate, davanti al Modena (14) e al Frosinone (14), con Venezia e Avellino che inseguono a quota 12.

Risultati finali (ore 15:00):

Carrarese – Juve Stabia 3-0

Südtirol – Empoli 1-2

Classifica aggiornata Serie B:

Palermo 15

Modena 14

Frosinone 14

Venezia 12

Avellino 12

Cesena 11

Monza 11

Carrarese 10

Juve Stabia 10

Südtirol 10

Empoli 9

Reggiana 9

Padova 8

Catanzaro 6

Entella 6

Bari 6

Pescara 4

Mantova 4

Spezia 3

Sampdoria 2