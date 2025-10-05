Serie B, risultati e classifica aggiornata dopo le gare delle 15:00: Palermo sempre in vetta, colpo esterno dell’Empoli a Bolzano
Il pomeriggio di Serie B regala emozioni e colpi di scena nelle partite delle 15:00. In vetta nulla cambia: il Palermo resta saldo al comando con 15 punti, seguito a una sola lunghezza da Modena e Frosinone, ma a prendersi la scena è l’Empoli, protagonista di un successo pesantissimo a Bolzano.
La squadra toscana vince 1-2 in casa del Südtirol grazie a un gol arrivato al 96’, ribaltando una gara equilibrata e accesa fino all’ultimo. Un risultato fondamentale per gli azzurri, che salgono a 9 punti, lasciandosi alle spalle le zone basse della classifica e ritrovando fiducia dopo un avvio difficile. Il Südtirol, invece, resta fermo a 10 e rallenta dopo due risultati utili consecutivi.
Show anche al “Dei Marmi”, dove la Carrarese travolge la Juve Stabia con un secco 3-0. I toscani centrano la seconda vittoria di fila e si portano a 10 punti, agganciando proprio i campani e lo stesso Südtirol. Per la Juve Stabia, invece, una battuta d’arresto che interrompe la corsa verso la zona playoff.
In testa alla classifica, il Palermo resta imbattuto con 4 vittorie e 3 pareggi in sette giornate, davanti al Modena (14) e al Frosinone (14), con Venezia e Avellino che inseguono a quota 12.
Risultati finali (ore 15:00):
Carrarese – Juve Stabia 3-0
Südtirol – Empoli 1-2
Classifica aggiornata Serie B:
Palermo 15
Modena 14
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Carrarese 10
Juve Stabia 10
Südtirol 10
Empoli 9
Reggiana 9
Padova 8
Catanzaro 6
Entella 6
Bari 6
Pescara 4
Mantova 4
Spezia 3
Sampdoria 2