Serie C Girone C, risultati e classifica aggiornata: Salernitana in vetta, Catania e Casarano all’inseguimento
Dopo le partite del pomeriggio, la Serie C – Girone C cambia volto con una nuova capolista. La Salernitana, grazie al successo per 3-2 sulla Cavese, balza al primo posto con 19 punti in otto giornate, confermandosi la squadra più continua di questo avvio di stagione.
Alle sue spalle, il Benevento resta secondo con 16 punti, mentre si fa sotto il Catania, che supera per 2-0 il Siracusa e sale a quota 15. Gli etnei, ora terzi, agganciano il Casarano, anch’esso vittorioso per 3-0 sul campo della Casertana, in un match che ha visto i padroni di casa chiudere in dieci uomini.
In chiave salvezza, punto prezioso per il Trapani, che pareggia 1-1 contro il Giugliano. Un risultato che smuove leggermente la classifica di entrambe: i granata salgono a 5 punti, mentre i campani restano fermi a 6.
La Casertana resta ferma a 11 punti e scivola al settimo posto, mentre il Siracusa, ancora senza vittorie, rimane ultimo con 3 punti.
Classifica aggiornata (prime posizioni):
Salernitana 19
Benevento 16
Catania 15
Casarano 15
Crotone 14
Cosenza 12
Casertana 11
In coda: Trapani (5), Cavese (5) e Siracusa (3).
Prosegue dunque il momento d’oro della Salernitana, che vince e convince, mentre Catania e Casarano consolidano la propria candidatura per la corsa al vertice.