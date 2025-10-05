Palermo Women-Catania Femminile, le formazioni ufficiali
Derby di Sicilia in Coppa Italia Serie C femminile. Alle ore 16.00, Palermo Women e Catania Femminile si affrontano per la 3ª giornata del Girone 1, in un match che promette spettacolo e intensità.
Il Palermo Women, guidato da mister Pipitone, si presenta con il consueto 4-3-3, affidandosi al carisma della capitana Coco e alla fantasia di Cancilla in avanti. In campo dal primo minuto anche Dragotto, Bruno e Incontrera, mentre in porta confermata Sorce.
PALERMO WOMEN: 1 Sorce; 9 Dragotto, 10 Cancilla, 11 Coco (C), 19 Chirillo, 20 Leto, 25 Di Salvo, 31 Priolo, 69 I. Viscuso, 73 Bruno, 74 Incontrera.
A disposizione: 77 Biundo, 2 Manna, 5 Conciauro, 6 Scalici, 8 Piro, 13 Cracchiolo, 22 Palermo, 24 Cangelosi, 30 Caravello.
Allenatore: Pipitone.
Sul fronte opposto, il Catania Femminile di Reitano schiera una formazione offensiva, con la coppia Cammarata–Martinelli a guidare il reparto avanzato. Capitano sarà Pietrini, mentre Macera difenderà i pali.
CATANIA FEMMINILE: 71 Macera; 2 Pietrini (C), 6 Risina, 7 Basilotta, 9 Sciuto, 10 Cammarata, 11 Martinelli, 12 Fiorella, 22 Panarello, 30 Vacchino, 77 Di Vittorio.
A disposizione: 1 Orlando, 3 Saraniti, 4 Lanteri, 14 Russo, 17 Milazzo, 18 Musolino, 19 Musumeci, 20 Ferlito, 42 La Porta.
Allenatore: Reitano.
Dirige l’incontro Forti di Caltanissetta, assistito da Scalavino di Palermo e Lombardo di Caltanissetta.