Spezia, D’Angelo verso l’esonero: contatti avviati con Moreno Longo per la panchina

Come riferisce Gianluca Di Marzio, lo Spezia sta valutando seriamente l’esonero di Luca D’Angelo dopo un avvio di stagione estremamente complicato in Serie B. In sette giornate, i liguri hanno raccolto soltanto due punti e non hanno ancora ottenuto una vittoria, un rendimento che ha fatto scattare l’allarme in società.

Secondo quanto riportato da Di Marzio, il club sta riflettendo sul possibile cambio in panchina, approfittando della pausa per le nazionali per aprire un nuovo ciclo tecnico. «Lo Spezia valuta l’esonero di D’Angelo – spiega Di Marzio – e pensa già al post, con in prima fila il nome di Moreno Longo».

Il noto esperto di mercato aggiunge che «ci sono già stati dei contatti con l’allenatore», e che la decisione definitiva potrebbe arrivare entro la serata. Longo, ex Torino e Frosinone, rappresenta per la dirigenza un profilo giovane ma con esperienza nella categoria, ideale per tentare la risalita in classifica.

Come ricorda ancora Gianluca Di Marzio, la sconfitta di sabato 4 ottobre contro il Palermo (2-1 al “Picco”) ha accentuato la crisi di risultati della squadra bianconera, che ora valuta di intervenire subito per evitare che la situazione degeneri ulteriormente. In caso di esonero, la società ligure potrebbe ufficializzare il nuovo tecnico già nei prossimi giorni.