Karel Zeman: «Lui dimenticato? È il mio eroe. Sta migliorando»

Un post sui social, una citazione di Martin Luther King («Alla fine non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici») e subito si accende l’attenzione attorno a Karel Zeman, figlio di Zdenek. Ma dietro c’è solo un pensiero personale. Lo racconta lui stesso in una lunga intervista rilasciata ad Antonio Giordano per la Gazzetta dello Sport: «Ogni giorno pubblico frasi celebri che sento vicine. Ma stavolta è partita la dietrologia…».

Oggi Karel ha 48 anni, e dice di allenare da… 46. È cresciuto con il padre sul campo: «A due anni mi portava già agli allenamenti. Fino ai sei dormivo tra le sue braccia. È il mio eroe, anche se fosse stato solo un papà come gli altri», racconta alla Gazzetta dello Sport.

Il ricordo più vivido? «La bellezza del suo calcio. Mai visto nessuno rapire così gli sguardi. Non ci saranno più squadre così. Ho deciso di allenare il giorno della mia laurea, 110 e lode in Lingue. Glielo dissi: “L’ho fatto per renderti felice. Ma ora voglio provarci anch’io”. E lui: “Tutti tranne questo mestiere. Incontrerai mille difficoltà”». Eppure, alla fine, si presentò al campo. «Disse: voglio vederti a San Siro. Mi scoccia non esserci ancora riuscito».

Essere figlio di Zeman? «Ha pesato più per gli altri che per me. Io ne sono orgoglioso», ribadisce alla Gazzetta dello Sport. Ma non è stato sempre facile: «Ieri pensavo di mollare. Dopo un’ora ero già a rivedere schemi. Sospetto che gli altri abbiano meno fiducia in me di quanta ne abbia io». Anche perché – come rivelò tempo fa lo stesso Zdenek – «Karel è più bravo di me». «A volte ha ragione, a volte no», sorride il figlio.

Sul miglior periodo della sua carriera, Karel non ha dubbi: «A Reggio Calabria e Lavello. A Reggio capii che dovevo rinunciare al tridente, lo feci e funzionò». Il miglior Zeman senior? «Foggia, inevitabilmente. Ma anche Licata e Pescara restano nel cuore».

Infine, sul ritorno in panchina: «Siamo ottimisti, dai. Ho anche scritto: se i migliori non si impongono ai peggiori, i peggiori si imporranno ai migliori…».