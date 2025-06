Gazzetta dello Sport: “Il Padova sogna in grande. Gomez e Vasic per la B”

ipartire con ambizione, ma senza stravolgere: è questa la linea tracciata dal Padova, che prepara il ritorno in Serie B costruendo una squadra capace di ben figurare. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’intenzione della società è quella di confermare l’ossatura che ha dominato la Serie C, integrandola con innesti d’esperienza e giovani di prospettiva.

La scorsa stagione ha mostrato un gruppo equilibrato: la difesa più forte del girone (tra le migliori tra le 100 squadre professionistiche), un centrocampo di qualità con Fusi e Crisetig come colonne e un attacco sempre all’altezza. Il nodo principale, secondo la Gazzetta dello Sport, riguarda la profondità della rosa: servono alternative valide, in particolare in mezzo al campo.

L’ambiente sogna con il nome di Papu Gomez: trattativa avviata e suggestione forte nonostante l’età e la squalifica per doping (in scadenza a ottobre). Il suo arrivo trasformerebbe il Padova in una squadra di lusso. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sono molto vicini l’arrivo del difensore Pastina (già allenato da Andreoletti al Benevento), il centrocampista Daniele Baselli, il giovane Harder dalla Primavera della Fiorentina e il ritorno di Vasic (ex Palermo).

Occhi puntati anche sui rientri dai prestiti: l’attaccante Ghirardello (17 gol con la Primavera del Genoa) e il centrocampista Bacci (esordio in A con l’Empoli) saranno valutati in ritiro. Tra i confermati quasi certi: Fortin, Belli, Delli Carri, Perrotta, Faedo, Capelli, Crisetig, Fusi, Varas, Buonaiuto e Bortolussi. Verso l’addio invece Liguori e capitan Kirwan.

Coppa Italia a Piacenza

La prima uscita ufficiale del Padova sarà probabilmente lontano dall’Euganeo: il campo sarà rizollato dopo i concerti estivi, quindi la sfida di Coppa Italia contro il Vicenza, in programma il 10 agosto, si dovrebbe giocare allo stadio Garilli di Piacenza. Intanto, come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, Faedo ha approfittato della pausa estiva per dedicarsi agli studi: è studente all’ultimo biennio di Ingegneria a Padova.

Trattativa societaria ancora in bilico

Capitolo proprietà: il fondo statunitense interessato al club avrebbe alzato l’offerta a circa 11 milioni di euro, comprendendo anche i debiti da ripianare. Tuttavia, l’attuale proprietario Oughourlian sembra intenzionato a restare azionista di maggioranza per il settimo anno consecutivo, raffreddando le speranze di cessione imminente. Secondo la Gazzetta dello Sport, il recente incontro tra l’AD Bianchi, il presidente Peghin e l’imprenditore Alessandro Banzato (ufficialmente per una sponsorizzazione triennale) potrebbe nascondere scenari più importanti.