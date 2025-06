Gazzetta dello Sport: “Bettella e Insigne per il Pescara di Vivarini”

Il Pescara si muove sul mercato con decisione, forte della conferma di Vincenzo Vivarini in panchina e con una precisa idea di gioco basata sul 4-3-3. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l’obiettivo principale per il reparto offensivo è Giovanni Bruzzaniti, classe 2000 del Pineto, autore di una stagione da incorniciare con 15 gol e 7 assist. Il tecnico Vivarini lo apprezza molto e sarebbe pronto a inserire nell’operazione i cartellini di Tunjov e Lancini, quest’ultimo in prestito.

Secondo quanto riporta ancora la Gazzetta dello Sport, sul taccuino del direttore sportivo Pasquale Foggia figurano anche i nomi di Kevin Cannavò (Vis Pesaro), Stoppa (Catania) e Roberto Insigne (Palermo) come alternative sulla fascia. Per il centrocampo, dopo l’annuncio ufficiale dell’allenatore, si attende l’affondo per Kees De Boer, ma il sogno del tecnico abruzzese resta Andrea Ghion, di proprietà del Sassuolo, con cui ha già lavorato proficuamente a Catanzaro.

Anche il reparto difensivo è al centro delle valutazioni: la Gazzetta dello Sport riporta che potrebbe concretizzarsi il ritorno di Davide Bettella, già conosciuto in riva all’Adriatico.

In attacco, Vivarini ha chiesto una prima punta di spessore. Il nome più suggestivo è quello di Massimo Coda, ma le alternative non mancano: Leonardo Mancuso, Luca Pandolfi, Gabriele Moncini, Gennaro Borrelli e Nicholas Bonfanti, ex Bari e di proprietà del Pisa, sono tutti nella lista della dirigenza.

Il mercato biancazzurro è appena iniziato, ma il Pescara vuole farsi trovare pronto per partire forte sin dal ritiro estivo.