Tuttosport: “La Juve Stabia con Cacciamani piega il Palermo”

CASTELLAMMARE – Un’altra trasferta amara per il Palermo, identica nel punteggio (1-0) e nell’interpretazione a quella di Catanzaro. Come scrive Raffaele D’Ettorre su Tuttosport, la squadra di Pippo Inzaghi, dopo la goleada casalinga per 5-0 contro il Pescara, ha finito per specchiarsi troppo, scoprendo invece una realtà ben diversa. Terza sconfitta nelle ultime quattro gare per i rosanero, che rallentano ancora la corsa verso la promozione, mostrando un gioco evanescente, poche idee e scarsa concretezza contro una Juve Stabia determinata e organizzata.

Nel suo articolo per Tuttosport, D’Ettorre sottolinea come la squadra di Ignazio Abate abbia costruito l’ennesima impresa stagionale. Al “Menti”, dove è ancora imbattuta, la Juve Stabia centra la terza vittoria interna e, con una gara da recuperare contro il Bari, torna in piena zona playoff, portandosi a soli due punti dal Palermo.

La cronaca – scrive Raffaele D’Ettorre su Tuttosport – racconta di un primo tempo povero di emozioni per i rosanero e deciso da un episodio al 38’. Correia sfonda a sinistra e lancia Cacciamani, che approfitta della scivolata di Pierozzi, supera Bani con un gran numero e batte Joronen con un sinistro preciso: un gol da veterano per l’attaccante diciottenne in prestito dal Torino.

Prima dello svantaggio, il Palermo aveva offerto pochissimo: un’unica vera occasione al 7’, sprecata da Ranocchia, che poi chiude la sua serata con un’espulsione evitabile nel recupero per proteste. La ripresa – spiega ancora D’Ettorre su Tuttosport – è proseguita sulla stessa linea: Juve Stabia compatta e pericolosa, vicina al raddoppio al 37’ con la traversa colpita da Giorgini, e un Palermo nervoso, sterile e incapace di reagire.

Una prova che lascia l’amaro in bocca e tante domande, perché – come osserva Raffaele D’Ettorre su Tuttosport – la squadra di Inzaghi è apparsa molle, distratta e senza ritmo. Un’involuzione evidente rispetto alla brillantezza mostrata appena una settimana prima contro il Pescara.