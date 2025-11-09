Il Mattino: “Juve Stabia, cuore e qualità: Abate batte Inzaghi e torna in zona playoff”

CASTELLAMMARE DI STABIA – Con cuore, determinazione e qualità. Come scrive Gaetano D’Onofrio su Il Mattino di Napoli, la Juve Stabia ritrova il successo al “Romeo Menti” superando il Palermo di Inzaghi, una delle favorite per la promozione in Serie A. Un 1-0 pesante firmato da Cacciamani, che restituisce entusiasmo dopo la sconfitta di Modena e riporta i gialloblù in piena zona playoff.

Nel suo articolo per Il Mattino, D’Onofrio racconta la sfida più attesa, quella del ritorno allo stadio di casa dopo il rinvio del match col Bari e le note vicende societarie. Sugli spalti, presenti gli amministratori giudiziari Ferrara e Scarpa, il socio di maggioranza Daniel McClory e i membri del CdA Polcino e Fusco, a testimoniare la vicinanza al club in un momento delicato.

Il cronista ricorda anche l’abbraccio sincero nel pre-partita tra Ignazio Abate e Filippo Inzaghi, amici dai tempi del Milan. Per l’occasione, Abate deve rinunciare al solo Varnier, ma ritrova la coppia offensiva Candellone–Gabrielloni, mentre sceglie Cacciamani a sinistra, preferendolo a Piscopo: una mossa che, come sottolinea D’Onofrio su Il Mattino di Napoli, si rivelerà decisiva.

La partita si accende subito. Dopo due minuti, Mosti sfiora il gol con un tiro al volo che impegna Joronen, mentre il Palermo replica con Augello, che calcia a lato. La Juve Stabia, più aggressiva e convinta, protesta poi per due episodi dubbi: un fallo di Palumbo, già ammonito, e un intervento di Brunori su Mosti, punito solo con il giallo. Il direttore sportivo Lovisa viene espulso per le proteste, ma il Menti esplode poco dopo.

Al 38’, Correia lancia in profondità Cacciamani, che parte sul filo del fuorigioco, supera un avversario, dribbla Bani e conclude di sinistro sotto la traversa. Un gol da applausi che manda in visibilio lo stadio e regala alla Juve Stabia il meritato vantaggio.

Come riporta ancora Gaetano D’Onofrio su Il Mattino di Napoli, nella ripresa i padroni di casa gestiscono con intelligenza il risultato, abbassando i ritmi e cercando di colpire in ripartenza. Il Palermo non riesce a reagire, apparendo bloccato e senza idee.

A fine gara, la soddisfazione di Abate è evidente: «Sono felice per i ragazzi – ha dichiarato – meritavano questa vittoria. Si sono fatti trascinare dal pubblico e hanno battuto una squadra di grande valore. È un risultato importante, che ci dà fiducia. Ora sfrutteremo la sosta per recuperare energie e continuare il nostro percorso».