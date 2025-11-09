Tifoso dello Spezia cade dagli spalti al Picco: è grave

Momenti di paura allo stadio Picco di La Spezia durante la partita di Serie B tra Spezia e Bari. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, un tifoso spezzino di 53 anni è caduto dalla balaustra della Curva Ferrovia, finendo nel fossato che separa il settore dal terreno di gioco.

L’incidente è avvenuto nel corso del match di venerdì sera, costringendo l’arbitro a sospendere la partita per circa sei minuti, dopo che il pubblico aveva richiamato la sua attenzione.

Il tifoso, soccorso immediatamente dal personale sanitario presente allo stadio, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’uomo è intubato e ha riportato una frattura al bacino e una grave frattura cranica, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le sue condizioni restano comunque serie e sotto stretta osservazione medica.

Un episodio drammatico che ha scosso l’intero ambiente sportivo e i tifosi presenti allo stadio, trasformando una serata di calcio in momenti di forte apprensione.