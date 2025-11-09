Gazzetta dello Sport: “Cacciamani top. Le pagelle di Juve Stabia-Palermo”

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) – Il Palermo cade ancora, e lo fa nel modo più amaro. Come scrive Gianpaolo Esposito sulla Gazzetta dello Sport, la squadra di Inzaghi esce battuta 1-0 da una Juve Stabia organizzata e feroce, trascinata dal giovane Cacciamani, autore del gol partita e uomo simbolo del match. Per i rosanero è la terza sconfitta nelle ultime quattro partite: un campanello d’allarme forte, in una gara dove sono mancate intensità, lucidità e spirito di sacrificio.

Nel suo articolo per la Gazzetta dello Sport, Esposito evidenzia come la Juve Stabia abbia meritato il successo, imponendo ritmo e determinazione. Il Palermo, invece, ha tenuto palla ma senza creare pericoli, confermando la sterilità offensiva di un gruppo in evidente calo fisico e mentale.

JUVE STABIA (3-5-2)

Confente 6

Ruggero 6,5

Giorgini 6,5

Bellich 6,5

Carissoni 6

Mosti 6

Leone 6,5 (dal 34’ s.t. Pierobon s.v.)

Correia 6,5

Cacciamani 7,5 (dal 48’ s.t. Baldi s.v.)

Candellone 6,5

Gabrielloni 6 (dal 25’ s.t. Burnete 6)

Panchina: Boer, Signorini, Reale, Stabile, Mannini, Maistro, Zuccon, Piscopo, De Pieri

Allenatore: Abate 6,5

PALERMO (3-5-2)

Joronen 6

Bereszynski 5,5 (dal 25’ s.t. Corona 6)

Bani 5,5 (dal 1’ s.t. Peda 6)

Ceccaroni 6

Pierozzi 5,5 (dal 31’ s.t. Diakitè 6)

Segre 5,5

Ranocchia 5

Palumbo 6 (dal 17’ s.t. Vasic 6)

Augello 6

Pohjanpalo 5

Brunori 5,5 (dal 17’ s.t. Le Douaron 6)

Panchina: Gomis, Bardi, Giovane, Veroli

Allenatore: Inzaghi 5,5