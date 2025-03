Joel Pohjanpalo è il nuovo idolo di Palermo: «Battere la Cremonese non deve essere un’ossessione. Vivrò in centro»

Joel Pohjanpalo è il nuovo idolo di Palermo. Con 4 gol in 5 partite, il bomber finlandese si è già preso l’affetto della piazza rosanero, facendo sognare i tifosi. Arrivato a stagione in corso, ha saputo imporsi subito con la sua esperienza e il suo fiuto del gol, dimostrando di essere un valore aggiunto per la squadra di Dionisi.

Intervistato da Fabrizio Vitale per La Gazzetta dello Sport, Pohjanpalo racconta il suo impatto con Palermo, il legame con la città, l’intesa con Brunori e gli obiettivi stagionali. Dal sogno Serie A alla consapevolezza che i playoff sono un torneo a parte, il centravanti scandinavo parla con la lucidità di chi ha già vissuto sfide decisive.

La Cremonese l’ha battuta in finale playoff, ricorda?

«All’andata ero infortunato, al ritorno ho fatto un assist. Venerdì ritroverò un altro amico come Johnsen, sarà una bella sfida».

Decisivo per il rush finale?

«Dobbiamo vincere, ma non deve essere un’ossessione».

Dopo tanto Nord come si sta nel profondo Sud?

«Mia moglie è felicissima. Vivere in quest’isola è da sogno e se la famiglia sta bene tutto si riflette sul tuo lavoro».

Ha preferito vivere in centro.

«Mi è sempre piaciuto stare in città, vicino alla gente. Mi piace questo legame, qualcosa che si è perso nel calcio. Se le cose vanno male non mi nascondo».