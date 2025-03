Joel Pohjanpalo è il nuovo idolo di Palermo: «Ringrazio Brunori. Coppia più forte della B? Non siamo gli unici…»

Joel Pohjanpalo è il nuovo idolo di Palermo. Con 4 gol in 5 partite, il bomber finlandese si è già preso l’affetto della piazza rosanero, facendo sognare i tifosi. Arrivato a stagione in corso, ha saputo imporsi subito con la sua esperienza e il suo fiuto del gol, dimostrando di essere un valore aggiunto per la squadra di Dionisi.

Intervistato da Fabrizio Vitale per La Gazzetta dello Sport, Pohjanpalo racconta il suo impatto con Palermo, il legame con la città, l’intesa con Brunori e gli obiettivi stagionali. Dal sogno Serie A alla consapevolezza che i playoff sono un torneo a parte, il centravanti scandinavo parla con la lucidità di chi ha già vissuto sfide decisive.

La vedremo bere una birra a bordo campo al Barbera?

«A Venezia era facile, il bar è a due passi dal campo, qui lo faccio nello spogliatoio quando vinciamo. Se andiamo in A sarà bello bersi una birra in campo e godersi il panorama».

Con Brunori l’intesa è sbocciata subito, col Mantova il capitano le ha ceduto il rigore.

«Ho fatto lo stesso con Gytkjaer a Venezia, credo sia importante per favorire l’inserimento di un attaccante. Ringrazio Matteo».

Lei poi lo ha protetto sul rigore di Cosenza.

«C’era un avversario che lo stava disturbando prima di battere e mi sono messo a protezione. Sono atteggiamenti infantili».

Siete la coppia più forte?

«Non siamo gli unici, ma siamo molto forti. Possiamo migliorare, non solo con Matteo, ma anche con Le Douaron e Henry».