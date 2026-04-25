Serie B, Venezia-Empoli 2-0: Adorante e Doumbia spingono i lagunari in vetta. La classifica aggiornata

Il Venezia non sbaglia e supera 2-0 l’Empoli nel match delle 17:15 della 36ª giornata di Serie B, conquistando tre punti pesantissimi nella corsa alla promozione diretta.

Dopo un primo tempo equilibrato, la gara si sblocca nella ripresa: al 50’ è Adorante a portare avanti i lagunari, sfruttando al meglio l’assist di Franjic. Il Venezia prende fiducia e gestisce il vantaggio, rischiando poco contro un Empoli in difficoltà.





Nel finale arriva il colpo del definitivo 2-0: all’87’ Doumbia chiude i conti su assist di Compagnon, facendo esplodere il Penzo e blindando una vittoria fondamentale.

Un successo che conferma la solidità della squadra e la capacità di colpire nei momenti decisivi, contro un Empoli che resta invischiato nella zona calda della classifica.

Classifica aggiornata:

Venezia — 78

Frosinone — 75

Monza — 75

Palermo — 69

Catanzaro — 59

Modena — 52

Juve Stabia — 50

Avellino — 46

Cesena — 44

Carrarese — 43

Mantova — 43

Südtirol — 40

Padova — 40

Sampdoria — 40

Entella — 39

Empoli — 37

Pescara — 34

Reggiana — 34

Bari — 34

Spezia — 33

Il Venezia allunga così in vetta portandosi a 78 punti, facendo un passo deciso verso la Serie A. Resta invariata la situazione alle spalle, con Frosinone e Monza a inseguire, mentre in zona salvezza l’Empoli resta fermo e sempre più sotto pressione.