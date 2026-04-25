Serie B, Venezia-Empoli 2-0: Adorante e Doumbia spingono i lagunari in vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 25, 2026
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Il Venezia non sbaglia e supera 2-0 l’Empoli nel match delle 17:15 della 36ª giornata di Serie B, conquistando tre punti pesantissimi nella corsa alla promozione diretta.

Dopo un primo tempo equilibrato, la gara si sblocca nella ripresa: al 50’ è Adorante a portare avanti i lagunari, sfruttando al meglio l’assist di Franjic. Il Venezia prende fiducia e gestisce il vantaggio, rischiando poco contro un Empoli in difficoltà.


Nel finale arriva il colpo del definitivo 2-0: all’87’ Doumbia chiude i conti su assist di Compagnon, facendo esplodere il Penzo e blindando una vittoria fondamentale.

Un successo che conferma la solidità della squadra e la capacità di colpire nei momenti decisivi, contro un Empoli che resta invischiato nella zona calda della classifica.

Classifica aggiornata:

Venezia — 78
Frosinone — 75
Monza — 75
Palermo — 69
Catanzaro — 59
Modena — 52
Juve Stabia — 50
Avellino — 46
Cesena — 44
Carrarese — 43
Mantova — 43
Südtirol — 40
Padova — 40
Sampdoria — 40
Entella — 39
Empoli — 37
Pescara — 34
Reggiana — 34
Bari — 34
Spezia — 33

Il Venezia allunga così in vetta portandosi a 78 punti, facendo un passo deciso verso la Serie A. Resta invariata la situazione alle spalle, con Frosinone e Monza a inseguire, mentre in zona salvezza l’Empoli resta fermo e sempre più sotto pressione.

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