Qual. Mondiali 2026, Italia-Irlanda del Nord 2-0: le pagelle

L’Italia esce vittoriosa dal match contro l’Irlanda del Nord, valido per i play-off delle qualificazioni ai mondiali 2026. Gli azzurri si impongono sul risultato di 2-0, grazie alle reti di Tonali e Kean. Dopo un primo tempo sofferto e con poche occasioni create, nella ripresa si accende la formazione di Gennaro Gattuso, trovando un successo fondamentale. Una sola partita adesso separa l’Italia dalla qualificazione alla competizione internazionale, dove affronterà una tra Galles e Bosnia. Di seguito le pagelle degli azzurri:

Donnarumma 6: Non viene mai chiamato in causa dall’Irlanda del Nord. Al 70′, però, provoca un brivido ai suoi, con un passaggio sbagliato che poteva costargli caro.





Mancini 6.5: Sempre attento in fase difensiva. Si spinge spesso in avanti, rivelandosi un arma in più sulla fascia destra.

Bastoni 6: Gestisce bene il centro della difesa, ma fatica nell’impostare l’azione da dietro. Ci prova di testa in un paio di occasione ma in modo impreciso.

Dal 64′ Gatti 6: Da sicurezza nelle palle alte. Non viene tanto impegnato ma svolge bene il suo compito.

Calafiori 6: Una prova ordinata la sua. Non si fa sorprendere dalle avanzate avversarie, senza mai rischiare nulla.

Politano 6.5: Porta qualità sulla fascia destra dialogando bene con Barella e cercando di creare superiorità numerica. Soffre i raddoppi della difesa avversaria, ma dagli sviluppi di uno dei suoi cross arriva il gol dell’1-0 firmato da Tonali.

Dal 83′ Palestra s.v:

Barella 6: Si allarga spesso sulla fascia destra diventando un esterno aggiunto. Prova verticalizzazioni e cross, creando alcune occasioni pericolose.

Locatelli 6.5: Gattuso delega a lui il compito di metronomo del centrocampo. In fase di impostazione si abbassa all’altezza della linea difensiva per colmare le lacune di Bastoni in fase di impostazione. Fatica a far decollare la manovra, ma è bravo a trovare con lanci in profondità le punte azzurre.

Tonali 7.5: Prova a rendersi pericoloso sfruttando la sua gamba e la sua potenza fisica. Poco reattivo al 7′ non riuscendo a trovare il tap-in vincente dopo la respinta di Charles sul tiro al volo di Dimarco. Si rifà con un gran destro al volo dal limite dell’area, siglando il gol che sblocca il match. Suo l’assist per Kean in occasione della rete del raddoppio.

Dal 83′ Pisilli s.v:

Dimarco 6: Al 7′ va vicino al gol con un bel tiro al volo. Mette in mostra la sua qualità con cross precisi di mancino, ma senza mai incidere.

Kean 7: Bravo a farsi trovare in profondità in varie occasioni. Arriva spesso alla conclusione, diventando una mina vagante per la difesa avversaria. Freddo in occasione del gol, battendo Charles con un colpo da biliardo.

Retegui 5: Prova piatta la sua. Fatica a smarcarsi, venendo ingabbiato dalla difesa avversaria. Al 45′ riesce a farsi trovare bene in profondità su un lancio di Locatelli, ma non riesce ad incidere. Al 53′, involato in solitaria verso il portiere avversario, spreca tutto allungandosi troppo il pallone.

Dal 64′ Esposito 6: Entra bene in partita. Al 66′ bravo a servire in profondità Kean, che spreca l’importante occasione.

Gattuso 6: Riesce a svegliare la squadra dal torpore dei primi 45 minuti, trasmettendogli tutta la sua grinta e spingendola verso la vittoria.