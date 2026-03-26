Qual. Mondiali 2026: pari tra Galles – Bosnia-Erzegovina, si va ai supplementari. Vincono Danimarca e Svezia. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
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Si sono concluse le semifinali secche dei play-off europei di qualificazione al Mondiale 2026, con verdetti importanti e alcune partite ancora aperte ai supplementari. Le squadre vincenti hanno già staccato il pass per le finali, mentre due sfide stanno ancora vivendo momenti di massima tensione.

Tra i match conclusi con un chiaro successo, spiccano le vittorie nette di Danimarca e Italia. I danesi hanno travolto la Macedonia del Nord per 4-0, dominando fin dal primo minuto e mostrando una superiorità evidente in tutte le fasi di gioco. L’Italia di Gennaro Gattuso ha invece piegato l’Irlanda del Nord 2-0 grazie ai gol di Sandro Tonali e Moise Kean, conquistando la finale dei play-off e ora pronta a sfidare la vincente della gara tra Galles e Bosnia-Erzegovina.


Successo anche per la Polonia, che ha battuto l’Albania 2-1 in una partita equilibrata e combattuta, mentre la Svezia ha espugnato l’Ucraina con un netto 3-1. Una vittoria di misura ma fondamentale per i nordici, che volano anch’essi in finale. Sorprendente invece il 4-3 tra Kosovo e Slovacchia, con gli ospiti che riescono a ribaltare il risultato e a ottenere il pass per la finale.

Altre due sfide sono ancora in bilico e si decidono ai supplementari: Galles – Bosnia-Erzegovina è ferma sull’1-1, mentre Repubblica Ceca – Irlanda resta sul 2-2. Questi incontri promettono emozioni fino all’ultimo minuto, con le squadre pronte a giocarsi tutto per un posto nella finale dei play-off.

Con i verdetti già noti e le altre gare in corso, il tabellone delle finali sta prendendo forma: l’Italia aspetta la vincente tra Galles e Bosnia-Erzegovina, mentre le altre squadre sono pronte a sfidarsi per l’accesso al Mondiale 2026. Il clima è già da alta tensione, con sogni di qualificazione e delusioni che si alternano in questa fase cruciale delle eliminatorie europee.

Danimarca – Macedonia del Nord 4-0
Galles – Bosnia-Erzegovina 1-1 (ai supplementari)
Italia – Irlanda del Nord 2-0
Polonia – Albania 2-1
Repubblica Ceca – Irlanda 2-2 (ai supplementari)
Slovacchia – Kosovo 3-4
Ucraina – Svezia 1-3

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