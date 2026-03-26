Playoff Mondiali 2026: la Polonia batte l’Albania e va in finale con la Svezia. Solo panchina per Bereszynski

La Polonia si qualifica per la finale dei play-off di qualificazione al Mondiale 2026 grazie al successo per 2-1 sull’Albania. Dopo una partita intensa e combattuta, i gol di Robert Lewandowski e Piotr Zielinski hanno deciso il match, ribaltando il vantaggio iniziale degli ospiti.

Da segnalare che il difensore del Palermo, Bartosz Bereszynski, è rimasto in panchina per tutta la gara. In finale, la Polonia affronterà la Svezia, che nel frattempo ha superato l’Ucraina per 3-1, in una sfida che promette spettacolo e che assegnerà un posto al Mondiale 2026.



