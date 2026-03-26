Italia-Irlanda del Nord, Gattuso: «Abbiamo faticato, ora testa alla finale»

Dopo il successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord nella semifinale dei play-off per la qualificazione al Mondiale 2026, il commissario tecnico Rino Gattuso ha commentato a caldo la vittoria ai microfoni della Rai.

«C’è stato da faticare e ci hanno pure sorpreso. Nel primo tempo dovevamo fare meglio, ma c’è stata concentrazione. Siamo stati molto bravi, non era scontato», ha detto il ct, sottolineando la difficoltà della partita.





Nella ripresa, secondo Gattuso, l’Italia ha alzato il ritmo: «Eravamo lenti, ma nel secondo tempo abbiamo dato più ritmo e ci andiamo a giocare questa finale. Sappiamo che è difficile e cerchiamo di recuperare bene».

Il tecnico ha anche ricordato la sfida della finale lontano da casa: «La pressione la sentono anche gli altri. Adesso ci godiamo questo, da domani concentrati su quello che dobbiamo fare».

Infine, un ringraziamento ai tifosi: «Ci voleva, ringraziamo Bergamo. Adesso andiamo a giocare questa finale». L’Italia aspetta ora la vincente di Galles-Bosnia-Erzegovina, ancora ai supplementari, per giocarsi l’ultimo passo verso i Mondiali 2026.