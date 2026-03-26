Playoff Mondiali 2026: in finale sarà Bosnia-Erzegovina-Italia. Il programma completo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
file3 - 2026-03-26T212027.900

Si sono concluse tutte le gare delle semifinali dei play-off di qualificazione ai Mondiali 2026, delineando finalmente il quadro delle finaliste. L’Italia affronterà la Bosnia-Erzegovina, che ha superato il Galles ai rigori in una sfida al cardiopalma. L’altra gara finita ai rigori ha visto la Repubblica Ceca battere l’Islanda.

L’appuntamento è fissato per martedì 31 marzo alle 20.45, quando andranno in scena le quattro finali che decideranno le nazionali che voleranno ai Mondiali di questa estate.


Ecco il quadro completo delle finali dei playoff:

  • Bosnia-Erzegovina – Italia
  • Svezia – Polonia
  • Kosovo – Turchia
  • Danimarca – Repubblica Ceca

Ora l’attenzione si sposta sulle ultime sfide decisive: per l’Italia sarà fondamentale prepararsi al meglio per il match contro la Bosnia, mentre tutte le altre nazionali cercheranno di strappare il pass per il Mondiale.

Altre notizie

file21 (2)

Italia-Irlanda del Nord, Gattuso: «Abbiamo faticato, ora testa alla finale»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
file5 (74)

Playoff Mondiali 2026: la Polonia batte l’Albania e va in finale con la Svezia. Solo panchina per Bereszynski

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
file10 (17)

Qual. Mondiali 2026: pari tra Galles – Bosnia-Erzegovina, si va ai supplementari. Vincono Danimarca e Svezia. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
file14 (5)

Qual. Mondiali 2026, Italia-Irlanda del Nord 2-0: le pagelle

Angelo Giambona Marzo 26, 2026
file9 (21)

Playoff Mondiali 2026: pari senza reti tra Galles-Bosnia Erzegovina all’intervallo, Polonia in svantaggio contro l’Albania. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
file20 (1)

Playoff Mondiali 2026: Italia in finale, battuta l’Irlanda del Nord 2-0

Katia Virzì Marzo 26, 2026
file1 - 2026-03-20T131821.555

Playoff Mondiali, Italia-Irlanda del Nord: le formazioni ufficiali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (85)

Palermo, doppia seduta a Torretta: lavoro di forza al mattino, intensità e partitelle nel pomeriggio

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
WhatsApp Image 2026-03-26 at 17.39.36

Palermo, Integrity Tour al CFA: formazione su legalità e rischi scommesse per Prima squadra e settore giovanile

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
Screenshot 2026-03-26 173714

Avellino verso Palermo, Sala in dubbio: test con la Primavera, Reale verso il forfait

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
2-lafferty--318x400 (1)

Italia-Irlanda del Nord, Lafferty avverte: «Azzurri favoriti. Palermo? Un giorno spero di tornare per festeggiare la A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
Massimiliano-Favo

Palermo, addio a Ferrara: il commosso ricordo social di Favo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file3 - 2026-03-26T212027.900

Playoff Mondiali 2026: in finale sarà Bosnia-Erzegovina-Italia. Il programma completo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
file21 (2)

Italia-Irlanda del Nord, Gattuso: «Abbiamo faticato, ora testa alla finale»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
file5 (74)

Playoff Mondiali 2026: la Polonia batte l’Albania e va in finale con la Svezia. Solo panchina per Bereszynski

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
file10 (17)

Qual. Mondiali 2026: pari tra Galles – Bosnia-Erzegovina, si va ai supplementari. Vincono Danimarca e Svezia. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
file14 (5)

Qual. Mondiali 2026, Italia-Irlanda del Nord 2-0: le pagelle

Angelo Giambona Marzo 26, 2026