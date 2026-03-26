Playoff Mondiali 2026: in finale sarà Bosnia-Erzegovina-Italia. Il programma completo

Si sono concluse tutte le gare delle semifinali dei play-off di qualificazione ai Mondiali 2026, delineando finalmente il quadro delle finaliste. L’Italia affronterà la Bosnia-Erzegovina, che ha superato il Galles ai rigori in una sfida al cardiopalma. L’altra gara finita ai rigori ha visto la Repubblica Ceca battere l’Islanda.

L’appuntamento è fissato per martedì 31 marzo alle 20.45, quando andranno in scena le quattro finali che decideranno le nazionali che voleranno ai Mondiali di questa estate.





Ecco il quadro completo delle finali dei playoff:

Bosnia-Erzegovina – Italia

Svezia – Polonia

Kosovo – Turchia

Danimarca – Repubblica Ceca

Ora l’attenzione si sposta sulle ultime sfide decisive: per l’Italia sarà fondamentale prepararsi al meglio per il match contro la Bosnia, mentre tutte le altre nazionali cercheranno di strappare il pass per il Mondiale.