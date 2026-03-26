Qual. Mondiali 2026: pari senza reti tra Galles-Bosnia Erzegovina all’intervallo, Polonia in svantaggio contro l’Albania. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
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Si sono chiusi sullo 0-0 la maggior parte dei primi tempi delle semifinali secche dei play-off per il Mondiale 2026. In Italia-Irlanda del Nord, gli azzurri hanno costruito diverse occasioni con Kean, Politano e Bastoni, senza però riuscire a sbloccare il risultato. Anche Danimarca-Macedonia del Nord si è fermata sullo 0-0, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi.

Particolarmente osservata è stata Galles-Bosnia-Erzegovina, gara chiave perché la vincente affronterebbe l’Italia in caso di successo degli azzurri oggi a Bergamo. Anche qui il primo tempo si è chiuso a reti inviolate, con le due squadre attente e contratte, pronte a risolversi nella ripresa.


In altre gare, si segnalano invece vantaggi già consolidati nel primo tempo: Albania conduce 1-0 in Polonia, Irlanda è avanti 2-1 sulla Repubblica Ceca, Slovacchia-Kosovo vede gli slovacchi in vantaggio 2-1, e Svezia conduce 1-0 contro l’Ucraina.

Il quadro dei secondi tempi sarà decisivo, con ogni partita pronta a regalare emozioni e a determinare le finaliste dei play-off.

Danimarca — Macedonia del Nord 0-0
Galles – Bosnia-Erzegovina 0-0
Italia – Irlanda del Nord 0-0
Polonia – Albania 0-1
Repubblica Ceca – Irlanda 1-2
Slovacchia – Kosovo 2-1
Ucraina – Svezia 0-1

 

 

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