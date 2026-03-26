Playoff Mondiali 2026: Italia in finale, battuta l’Irlanda del Nord 2-0

Un’Italia determinata e concreta conquista la finale dei play-off di qualificazione al Mondiale 2026, battendo l’Irlanda del Nord 2-0 allo Stadio di Bergamo. Dopo un primo tempo equilibrato, in cui gli azzurri hanno costruito diverse occasioni senza riuscire a sbloccare il risultato, la squadra di Gennaro Gattuso ha alzato il ritmo nella ripresa, mostrando lucidità e cattiveria sotto porta.

La gara si era aperta con qualche pericolo per Donnarumma, ma gli attacchi nordirlandesi, seppur veloci, non hanno impensierito il portiere azzurro. Gli azzurri hanno risposto con Kean, Politano e Tonali, guadagnando angoli e punizioni senza però trovare la rete.

La svolta è arrivata al 56′, quando, dopo una mischia confusa nell’area piccola, Sandro Tonali ha recuperato il pallone e con un destro preciso ha battuto il portiere, sbloccando il match. L’Italia ha poi gestito il vantaggio, continuando a costruire opportunità: Kean ha sfiorato la rete più volte, mentre Bastoni e Dimarco hanno costantemente messo in difficoltà la difesa avversaria.

Il raddoppio è arrivato all’80′, con un’azione da manuale: Tonali serve un cross millimetrico in area e Moise Kean aggancia e calcia velocissimo, il pallone sbatte sul palo sinistro ed entra in rete. L’Italia vola così sul 2-0, chiudendo praticamente i conti e controllando il finale di gara con forze fresche inserite da Gattuso, come Esposito, Palestra e Pisilli.

Negli ultimi minuti, qualche brivido con l’Irlanda del Nord che ci prova su punizione e cross, ma Donnarumma e la difesa azzurra respingono ogni minaccia. Termina così 2-0, un risultato che porta l’Italia in finale, in programma il 31 marzo, contro la vincente della sfida Galles-Bosnia, attualmente ai supplementari.

Gli azzurri, dopo due Mondiali saltati, sono tornati a un passo dal sogno mondiale: determinazione, tecnica e concretezza hanno guidato la squadra di Gattuso verso un successo importante, che fa già sognare i tifosi in vista della finale.

Ecco la cronaca testuale del match

SECONDO TEMPO

90′ + 3′ – Triplice fischio.

90′ – Assegnati 3′ di recupero

89′ – Irlanda del Nord pericolosa. Paddy McNair colpisce di testa su punizione, ma Donnarumma blocca senza problemi. Nessun pericolo per l’Italia.

89′ – Fallo in scivolata. Giacomo Raspadori interviene in scivolata, ma l’arbitro fischia fallo: punizione per l’Irlanda del Nord, che può riprendere l’azione offensiva.

88′ – Cambio Italia. Riposo per Moise Kean, al suo posto entra Giacomo Raspadori.

83′ – Cambio forze fresche. Entra Marco Palestra per sostituire Matteo Politano.

83′ – Cambio in mezzo al campo

Sandro Tonali lascia il posto a Niccolò Pisilli per dare nuova energia al centrocampo.

83′ – Occasione mancata Irlanda del Nord. Trai Hume spreca un buon cross: palla oltre la linea di fondo, Italia a ripartire con la rimessa dal fondo.

80′ – GOOOOL ITALIA! Sandro Tonali serve un cross millimetrico in area e Moise Kean aggancia e conclude velocissimo: il pallone sbatte sul palo sinistro e termina in rete.

79′ – Kean ha sfiorato una rete monstre: Barella crossa in mezzo, il numero 11 di rovesciata la manda fuori.

74′ – Federico Dimarco tenta un cross insidioso in area, ma la difesa avversaria legge bene l’azione e respinge.

68′ – Cambio nell’Irlanda del Nord: Smyth rileva Devlin.

65′ – Altra occasione per l’Italia: Kean ci prova ancora con un diagonale, anche questa volta Charles intercetta.

63′ – Retegui e Bastoni lasciano il posto a Esposito e Gatti.

56′ – GOOOOL ITALIA! Dopo una mischia confusa nell’area piccola, Sandro Tonali recupera il pallone e con un preciso destro batte il portiere, sbloccando il match per l’Italia.

55′ – Si accende la gara, altro contropiede per l’Italia: Kean dal limite dell’area sferra un tiro, Charles si stende e la mette in angolo.

53′ – Occasione d’oro per l’Italia passata dai piedi di Retegui: viene lanciato in attacco, sbaglia il controllo della palla, Charles lo anticipa.

52′ – L’Irlanda del Nord prova dalla distanza: il pallone attraversa l’area ma viene intercettato dalla difesa italiana. L’arbitro assegna calcio d’angolo agli ospiti.

51′ – Errore di Alessandro Bastoni, che viene punito dall’arbitro. Gli ospiti conquistano una punizione pericolosa e si avvicinano al limite dell’area azzurra.

47′ – Irlanda del Nord avanti. Servito al limite dell’area, Trai Hume tenta un tiro immediato: palla troppo alta, oltre la traversa. Italia a ripartire con la rimessa dal fondo.

46′ – Riprende il match.

PRIMO TEMPO

45′ + 2′ – Termina il primo tempo.

39′ – Occasione Italia: Moise Kean riceve un preciso pallone in area e prova il tiro, ma la conclusione è imprecisa e termina in curva. Rimessa dal fondo per l’Irlanda del Nord.

34′ – Sul corner, Alessandro Bastoni colpisce di testa da pochi passi, ma la difesa nordirlandese è attenta e respinge. Ottimo lavoro di squadra degli azzurri, che conquistano un nuovo calcio d’angolo.

34′ – Sandro Tonali riceve palla vicino alla bandierina e mette un cross invitante in area.

32′ – Prova di cross di Sandro Tonali verso un compagno in area, ma la retroguardia avversaria interviene e libera la zona.

29′ – Dalla bandierina va Federico Dimarco, ma il suo corner viene respinto di testa dalla difesa nordirlandese.

28′ – Ancora Federico Dimarco prova a innescare i compagni con un filtrante in area, ma il pallone viene deviato: sarà calcio d’angolo per l’Italia.

27′ – Si ferma il gioco per un fallo di Manuel Locatelli nel tentativo di recuperare palla. Punizione per l’Irlanda del Nord, che può ora salire.

25′ – Tentativo di Alessandro Bastoni con un cross verso l’area, ma la giocata non trova esito: il pallone termina sul fondo, rimessa dal fondo per gli ospiti.

24′ – Bastoni prova ad innescare Dmarco con lancio da centrocampo che finisce sul fondo.

20′ – Riparte in contropiede l’Irlanda del Nord, con Ethan Galbraith che viene servito bene al limite dell’area: conclusione insidiosa, ma un difensore azzurro si oppone e devia.

15′ – Dopo i primi minuti in cui è stata l’Italia ad attaccare, si fa avanti anche l’Irlanda del Nordo con Isaac Price che non riesce a crossare bene su punizione e il pallone termina fuori. La palla è oltre la linea di fondo campo, Italia rimetterà dal fondo.

12′ – Nicolò Barella inventa da fuori area con un filtrante interessante per un compagno, ma la retroguardia nordirlandese è attenta e spazza via il pericolo.

11′ – Intervento deciso di Brodie Spencer, il direttore di gara ferma tutto e assegna un calcio di punizione all’Italia: possibile occasione da palla inattiva.

7′ – Di Marco dalla bandierina la mette in mezzo, Tonali la raccoglie prova si prepara a calciare ma viene ostacolato.

6′ – Gli azzurri conquistano un calcio d’angolo.

4′ – Subito iniziativa di Charles, che prova a fare da sponda per Donley in area: attento Donnarumma, che legge tutto e blocca in uscita.

2′ – Barella verticalizza verso Politano, ma la misura non è precisa: Spencer sfiora l’intercetto. Avvio intenso degli ospiti, molto aggressivi.

1′ – Pronti, via! Inizia la Semifinale di Qualificazione ai Mondiali 2026.