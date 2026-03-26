Qual. Mondiali, Italia-Irlanda del Nord: le formazioni ufficiali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
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Sono state ufficializzate le formazioni di Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei play-off di qualificazione al Mondiale 2026 in programma a Bergamo. Il commissario tecnico azzurro conferma il 3-5-2 con Donnarumma tra i pali, difesa composta da Mancini, Bastoni e Calafiori, mentre a centrocampo agiscono Politano, Barella, Locatelli, Tonali e Dimarco. In attacco spazio alla coppia Kean-Retegui.

Ecco le formazioni:


Italia (3-5-2) – Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Gatti, Scalvini, Pisilli, Cristante, Frattesi, Raspadori, Pio Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

Irlanda del Nord (5-4-1) – P.Charles; Devlin, Hume, McNair, McConville, Spencer; S.Charles, Galbraith, Devenny; Price; Donley. A disposizione: Peacock-Farrell, Hazard, Toal, Atcheson, Brown, Lyons, Saville, Marshall, Kelly, Smyth, Reid, Magennis. Commissario tecnico: Michael O’Neill.

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