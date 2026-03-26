Palermo, doppia seduta a Torretta: lavoro di forza al mattino, intensità e partitelle nel pomeriggio
Prosegue la preparazione del Palermo al CFA di Torretta agli ordini di Filippo Inzaghi, con una doppia seduta di allenamento in vista del rush finale di stagione.
Al mattino i rosanero hanno svolto un lavoro di forza in palestra, concentrandosi sulla componente atletica per mantenere alta la condizione fisica in questa fase decisiva del campionato.
Nel pomeriggio, dopo una fase di riscaldamento tecnico con torelli, la squadra è passata a esercitazioni tecniche ad alta intensità: situazioni di 1 contro 1, 2 contro 2 e 3 contro 3, prima di chiudere la sessione con small sided games 5 contro 5 con l’utilizzo delle sponde.
Un lavoro mirato a mantenere ritmo, aggressività e qualità nelle giocate, elementi chiave per affrontare al meglio le ultime gare della stagione.