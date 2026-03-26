Palermo, Integrity Tour al CFA: formazione su legalità e rischi scommesse per Prima squadra e settore giovanile

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
WhatsApp Image 2026-03-26 at 17.39.36

Ha fatto tappa a Palermo l’Integrity Tour, il percorso formativo promosso dalla Lega Serie B in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC), l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e Sportradar AG.

L’iniziativa ha coinvolto direttamente il Palermo FC: la Prima squadra maschile ha partecipato all’incontro presso il Palermo CFA di Torretta, mentre le formazioni Primavera e Under 17 sono state impegnate allo stadio Renzo Barbera.


Al centro del progetto la diffusione della cultura dell’integrità, della legalità e della responsabilità, con particolare attenzione ai rischi legati alle scommesse sportive e ai comportamenti illeciti. Un percorso educativo volto a sensibilizzare i calciatori, fin dalle categorie giovanili, sull’importanza di adottare condotte corrette dentro e fuori dal campo.

Altre notizie

Screenshot 2026-03-26 173714

Avellino verso Palermo, Sala in dubbio: test con la Primavera, Reale verso il forfait

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
2-lafferty--318x400 (1)

Italia-Irlanda del Nord, Lafferty avverte: «Azzurri favoriti. Palermo? Un giorno spero di tornare per festeggiare la A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
Massimiliano-Favo

Palermo, addio a Ferrara: il commosso ricordo social di Favo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
news418938

Il Mattino: “Avellino, Ballardini detta la linea: equilibrio e testa al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
palermo carrarese 5-0 (37) pohjanpalo segre bani

Palermo, Bani chiama il Barbera: «Non molliamo, ci siamo fatti un mazzo così»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
palermo empoli 3-2 (44) bani

Palermo, Bani avverte: «Dobbiamo cambiare negli scontri diretti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
palermo empoli 3-2 (72) bani

Palermo, Bani leader silenzioso: «La fascia? Mi comporto sempre allo stesso modo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
Palermo Entella 3-0 (59) bani

Palermo, Bani trascina e ci crede: «Vogliamo regalare qualcosa di importante a questa città»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
Screenshot 2026-03-26 071527

Repubblica: “Addio a Ferrara, l’uomo che visse il Palermo fino all’ultimo respiro”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
palermo carrarese 5-0 (57) palumbo

Giornale di Sicilia: “Al Palermo servono i gol di Palumbo e Johnsen”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
Screenshot 2026-03-26 064216

Giornale di Sicilia: “È morto Giovanni Ferrara. Dedicò la sua vita al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
Screenshot 2026-03-26 062055

Caccia al Mondiale, stasera Italia-Irlanda del Nord: probabili formazioni, come vederla in tv e regolamento

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

WhatsApp Image 2026-03-26 at 17.39.36

Palermo, Integrity Tour al CFA: formazione su legalità e rischi scommesse per Prima squadra e settore giovanile

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
Screenshot 2026-03-26 173714

Avellino verso Palermo, Sala in dubbio: test con la Primavera, Reale verso il forfait

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
2-lafferty--318x400 (1)

Italia-Irlanda del Nord, Lafferty avverte: «Azzurri favoriti. Palermo? Un giorno spero di tornare per festeggiare la A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
antonini trapani

Serie C Siracusa, arriva la stangata: -5 e ultimo posto. Trapani, verdetto rinviato

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
Serie B Palermo-Spal 2-0 (6) rauti

Vicenza, Rauti: «Qui ho trovato stabilità. Sogno la Serie A con questo club»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026