Palermo, Integrity Tour al CFA: formazione su legalità e rischi scommesse per Prima squadra e settore giovanile

Ha fatto tappa a Palermo l’Integrity Tour, il percorso formativo promosso dalla Lega Serie B in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC), l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e Sportradar AG.

L’iniziativa ha coinvolto direttamente il Palermo FC: la Prima squadra maschile ha partecipato all’incontro presso il Palermo CFA di Torretta, mentre le formazioni Primavera e Under 17 sono state impegnate allo stadio Renzo Barbera.





Al centro del progetto la diffusione della cultura dell’integrità, della legalità e della responsabilità, con particolare attenzione ai rischi legati alle scommesse sportive e ai comportamenti illeciti. Un percorso educativo volto a sensibilizzare i calciatori, fin dalle categorie giovanili, sull’importanza di adottare condotte corrette dentro e fuori dal campo.