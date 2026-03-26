Avellino verso Palermo, Sala in dubbio: test con la Primavera, Reale verso il forfait

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
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L’Avellino continua a lavorare al Partenio-Lombardi durante la sosta, mantenendo alto il ritmo con una seduta a porte aperte e preparando un test amichevole contro la Primavera di Molino, utile per non perdere intensità in vista della trasferta di Palermo.

Capitolo infermeria: resta in dubbio Marco Sala, alle prese con un problema alla caviglia. Per l’esterno, ex Palermo, quella del Barbera potrebbe essere una sfida dal sapore particolare, ma le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.


Lavoro differenziato per Simic, mentre arrivano segnali di recupero da Palumbo e Kumi: i due, fermati nei giorni scorsi da sindrome influenzale, hanno svolto una seduta a parte.

Ancora indisponibile Reale, che va verso il forfait per la gara di Palermo.

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