Italia-Irlanda del Nord, Lafferty avverte: «Azzurri favoriti. Palermo? Un giorno spero di tornare per festeggiare la A»

Alla vigilia della sfida playoff tra Italia e Irlanda del Nord, arriva anche la voce di chi conosce bene entrambe le realtà. Kyle Lafferty, ex attaccante di Palermo e Reggina, ha analizzato il match e ricordato il suo legame con Gattuso e con il calcio italiano. Come riportato dal Corriere della Sera, l’ex centravanti nordirlandese ha offerto una lettura lucida della sfida.

Lafferty non ha dubbi sul pronostico: «Gli Azzurri sono chiaramente i favoriti, sono un gruppo pieno di grandi giocatori con un grande allenatore, il mio amico Gattuso. Li avrà preparati senza dubbio per la battaglia, ma credo che sarà una bella partita, anche il nostro commissario tecnico O’Neill è bravo e preparato». Parole che, come evidenzia il Corriere della Sera, riconoscono la superiorità tecnica dell’Italia ma anche il valore dell’avversario.





L’ex attaccante sottolinea anche lo spirito con cui arriverà in campo l’Irlanda del Nord: «Senza pressioni, ma con una certa sfrontatezza data dalla giovane età di alcuni giocatori. Credo che abbiano voglia di sorprendere il mondo». Un approccio pericoloso, come sottolineato dal Corriere della Sera, soprattutto in una gara secca.

Sui singoli azzurri, Lafferty mantiene prudenza: «Ce ne sono diversi da tenere sott’occhio, ci vorrà naturalmente una prestazione straordinaria da parte dell’Irlanda del Nord che dovrà essere al suo meglio». Un riconoscimento alla qualità complessiva della squadra di Gattuso.

Guardando oltre la semifinale, l’ex rosanero resta cauto: «Innanzitutto bisogna pensare che la semifinale già così contro l’Italia è durissima. E poi ti direi che per stabilire la qualificata per il Mondiale non mi piacerebbe beccare il Galles, per questa “battaglia tra britanniche”. Quindi la Bosnia, eventualmente».

Non manca un passaggio personale sul suo legame con l’Italia: «Ho solamente buoni ricordi. Ho amato Palermo, la città e il club. Ho ancora degli amici laggiù». E sul futuro aggiunge: «Tornare? Senza dubbio un giorno lo farò, spero per una partita del Palermo in Serie A. Loro sono la mia squadra italiana del cuore».